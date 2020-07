In het open water van de diepzee zijn er weinig verstopplekken. Wel komt er maar weinig zonlicht en een aantal vissen weet de duisternis te gebruiken om zich te beschermen. Amerikaanse biologen hebben ontdekt dat zestien vissoorten in de diepzee een huid hebben die zo zwart is, dat het 99,5 procent van het licht dat erop komt absorbeert. Zo blijven ze onzichtbaar.

De zestien soorten maken gebruik van een soort pigmentpakketjes in de cellen, melanosomen. De melanosomen in deze vissen zijn zo gevormd en gegroepeerd, dat de vissen een extreem zwarte huid hebben gekregen, zo schrijven de biologen in het vakblad Current Biology.

Biologen voeren met op afstand bestuurbare boten en sleepnetten door de wateren van de Baai van Monterey bij de Amerikaanse staat Californië, evenals de Golf van Mexico. Hier vingen ze 39 extreem zwarte vissen, die ruim 1,5 kilometer diep onder water leven.

In de vangst werden zestien verschillende soorten onderscheiden en met speciale apparatuur werd gekeken hoeveel procent van het licht dat op de dieren werd geschenen, werd weerkaatst. Dit bleek minder dan een half procent te zijn. De hoofdprijs gaat naar een soort kleine zeeduivel, die maar 0,04 procent van licht reflecteerde.

Onderzoek op deze vissen bleek nog lastig. Door de donkere huid was het maken van foto's soms vrijwel onmogelijk, omdat al het licht dat nodig was voor een goede foto werd geabsorbeerd. Wetenschappers hopen dat de kennis over dit natuurlijke extreme zwart kan helpen bij de ontwikkeling van nieuwe technologie, zoals betere zonnepanelen of telescopen.