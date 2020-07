Komeet Neowise is dit weekend extra helder, maar niet iedereen in Nederland zal het hemellichaam goed kunnen zien vanwege de wolken die over het land zullen trekken.

Weerplaza-meteoroloog Alfred Snoek vertelt dat Neowise zowel in de nacht van vrijdag op zaterdag als in de nacht op zaterdag op zondag helderder is dan in de afgelopen weken. Dit komt doordat de komeet, iets hoger op de horizon zit en er vanwege de nieuwe maan geen maanlicht is.

Wie de komeet dit weekend wil zien, moet naar het noordoosten kijken en volgens Snoek ook rekening houden met de wolken die naar verwachting over het land zullen trekken. Deze kunnen ervoor zorgen dat het zicht enkele uren wordt verstoord.

Er zullen in de nacht wel opklaringen zijn, waardoor Neowise wel met het blote oog waarneembaar is, maar het is niet duidelijk waar de komeet in Nederland goed te zien zal zijn. "Het kan zomaar dat je Neowise niet vanuit je tuin kan zien, maar 100 kilometer verderop wel", aldus de meteoroloog.

62 Komeet Neowise met blote oog zichtbaar vanaf Terschelling

Neowise ook begin volgende week goed te zien

Snoek vertelt dat Neowise ook in de eerste helft van volgende week "behoorlijk helder" zal zijn dankzij de heldere lucht die vanuit de poolstreken naar Nederland stroomt. "Daar zit weinig vuil in", legt de meteoroloog uit.

Neowise is een van de helderste kometen van de afgelopen decennia. De komeet werd in maart ontdekt, maar is pas sinds deze maand met het blote oog zichtbaar. Het hemellichaam vliegt rondjes om de zon en zal de komende weken nog te zien zijn.