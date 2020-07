De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben de eerste Marsmissie van het land dinsdag uitgesteld. De weersomstandigheden in Japan zouden niet geschikt zijn voor een raketlancering.

De VAE heeft geen eigen lanceermogelijkheid en maakt daarom gebruik van het Tanegashima​ Space Centre in Japan. De lancering zou om 22.50 uur (Nederlandse tijd) beginnen.

De Hoop-missie, de eerste interplanetaire missie uitgevoerd door een islamitisch land, is nu enkele dagen uitgesteld. De autoriteiten willen donderdag om 22.43 uur (Nederlandse tijd) een nieuwe poging wagen.

De duur van de missie is vastgesteld op ongeveer twee jaar. Het duurt naar verwachting zo'n zeven maanden voordat de satelliet van de VEA op Mars arriveert. Er moet een afstand van bijna 500 miljoen kilometer worden afgelegd.

De VAE wil met de satelliet de atmosfeer van Mars onderzoeken, evenals het weer en het klimaat. Hiermee hopen wetenschappers meer te leren over hoe Mars veranderde in de koude woestijn die de planeet vandaag de dag is.