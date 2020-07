In de maand juli willen zowel China, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en de Verenigde Staten (VS) missies naar Mars sturen. De VAE is het eerste aan de beurt: het land wil dinsdag 14 juli opstijgen naar de rode planeet. China wil tussen 20 en 25 juli vertrekken en de eerste lanceermogelijkheid voor de VS is gepland op 30 juli.

China en de VS zijn van plan om op de oppervlakte van Mars te landen. De VAE stuurt een satelliet naar de rode planeet. Eigenlijk had de Europese ruimtevaartorganisatie ESA ook een rover naar Mars willen sturen deze maand, maar deze missie moest met twee jaar worden uitgesteld. Technische problemen in de lander konden niet op tijd worden opgelost voor de geplande lanceerdatum.

Juli 2020 is een geschikt moment voor een Marslancering, vanwege de positie van de planeet ten opzichte van de aarde. Slechts eens in de 26 maanden liggen de rode en de blauwe planeet gunstig genoeg bij elkaar dat een lancering goed uit te voeren is.

Als een partij er deze maand niet in slaagt om te lanceren, zullen ze dus tot 2022 moeten wachten. Daarom heeft ESA de lancering van de Rosalind Franklin-rover ook tot dan uitgesteld.

Arabische 'Hoop'-missie is eerst Marsmissie door islamitisch land

De Hoop-missie van de VAE is de eerste interplanetaire missie uitgevoerd door een islamitisch land. De overheidsorganisatie Mohammed Bin Rashid Space Center heeft ervoor samengewerkt met twee Amerikaanse universiteiten.

Met de satelliet wil de VAE de atmosfeer van Mars onderzoeken, evenals het weer en klimaat op het hemellichaam. Hiermee hopen wetenschappers meer te leren over hoe Mars veranderde in de koude woestijn die het vandaag de dag is. Ook hopen de Emiraten een nieuwe generatie ingenieurs te inspireren met de tocht naar Mars.

De VAE heeft nog geen eigen lanceermogelijkheid en zal gebruikmaken van een Japanse raket.

75 Wie wint de ruimterace naar Mars?

China wil derde land op Mars worden

China stuurt met de Tianwen-1-missie zowel een satelliet als een lander met rover. Als deze lander succesvol neerkomt op de rode oppervlakte van Mars, is China het derde land om ooit 'voet' op de planeet te zetten. Hiermee volgt het de VS en de Sovjet-Unie. Europa heeft ook geprobeerd te landen, maar zonder succes.

Tianwen-1 gaat onder meer zoeken naar sporen van leven, proberen de oppervlakte van de planeet in kaart te brengen, de atmosfeer onderzoeken en de opbouw van de oppervlakte analyseren.

Een concept voor de Tianwen-lander hangt aan een kabel hoog boven de grond. Bij deze test moest het voertuig boven de grond blijven zweven en vervolgens een zachte landing maken. (Foto: Pro Shots)

VS gaat zoeken naar (sporen van) leven

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA stuurt, als alles goed gaat, de Perseverance-rover op 30 juli naar de rode planeet. Als 30 juli niet lukt, heeft de organisatie tot 15 augustus de tijd om het te proberen.

Perseverance moet, net zoals Tianwen-1, zoeken naar sporen van leven of voormalig leven op Mars. Het voertuig kan grondonderzoek doen en Marsgrond samenvoegen tot 'pakketjes'. Deze pakketjes moeten bij een latere missie worden opgehaald en naar Aarde worden gestuurd. Het voertuig zal ook onder meer het weer van Mars meten.

Ook zal de missie een helikoptertje meenemen, waarmee NASA wil achterhalen of vliegende voertuigen geschikt zijn voor het verkennen van Mars. Tenslotte draagt de rover de namen van 10,9 miljoen mensen van over de hele wereld mee op drie chips. Mensen konden hun namen opgeven tijdens een speciale actie, waar onder anderen 52.347 Nederlanders aan deelnamen.