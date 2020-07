Archeologen hebben op het Afrikaanse eiland Madagascar een voorouder van de dino's ontdekt die niet groter was dan 10 centimeter. De onderzoekers uit de Verenigde Staten en Madagascar beschrijven hun vondst in Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dinosaurussen en pterosaurussen behoren tot de groep Ornithodira (Vogelnekken). Er worden maar zelden fossielen gevonden van vroege Vogelnekken, waardoor er weinig bekend is over de afkomst van de grote reptielen.

De Kongonaphon kely, zoals de nieuw ontdekte soort wordt genoemd, is echter vermoedelijk afkomstig uit het begin van de stamboom van de dinosaurussen en pterosaursussen. Het leefde 237 miljoen jaar geleden en wordt ook wel de kleine insectendoder genoemd.

Fossielen van de Kongonaphon werden al ontdekt in 1998, maar lange tijd zijn ze niet onderzocht. Toen paleontologen zich eindelijk bogen over deze botten, hadden ze snel door dat ze uniek waren.

Niet het eerste kleine reptiel dat voor de dino kwam

De kleine insectendoder is niet de eerste kleine voorouder van de dinosaurus, maar tot op heden worden deze kleinere dieren gezien als uitzonderingen op de regel. De regel in kwestie is hier dat de voorgangers van de dinosaurus ongeveer even groot waren als de dino's zelf.

Door vondsten als de Kongonaphon beginnen paleontologen te zien dat dino's wel degelijk afkomstig zijn van veel kleinere voorouders, waarna de dieren weer enorm begonnen te groeien. De kleinere dieren aten waarschijnlijk vooral insecten, terwijl grotere tijdsgenoten zich voedden met groter vlees.