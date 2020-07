Het kabinet heeft woensdag besloten om onderzoek te laten doen naar de historische graven onder de voormalige Hofkapel op het Binnenhof in Den Haag waar mogelijk nog resten van historisch staatsman Johan van Oldenbarnevelt liggen. Op de plek van de Hofkapel is nu de Eerste Kamer gevestigd.

"Johan van Oldenbarnevelt was een zeer belangrijke historische persoon. Ook al is de kans klein dat we resten van hem vinden, dan nog is onderzoek naar deze graven van groot historisch belang", zegt minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Raadspensionaris Van Oldenbarnevelt was een van de grondleggers van de Nederlandse republiek. Op 1619 werd hij na een conflict met prins Maurits beschuldigd van landverraad en onthoofd op het Binnenhof.

Van Oldenbarnevelts resten werden vervolgens in een kist bijgezet in de Hofkapel. In de negentiende eeuw werd de kapel echter afgebroken, omdat die vervallen was. De grafkelder met daarin verschillende lichaamsresten werd dichtgemetseld.

Vijfhonderd jaar lang bijzondere personen begraven

Ook al is de kans volgens Van Engelshoven klein dat resten van Van Oldenbarnevelt gevonden worden, zullen de opgravingen sowieso tot interessante vondsten gaan leiden. Rijkshistorici zeggen dat er honderden, soms zeer bijzondere lichamen zijn bijgezet van historische figuren over een periode van circa vijfhonderd jaar.

De onderzoekers denken dat door verschillende verbouwingen en verplaatsingen van de graven veel resten niet meer op hun oorspronkelijke plek liggen. Dat maakt het lastig om eventuele skeletresten van Van Oldenbarnevelt te vinden. Bovendien is geen DNA-match beschikbaar waarmee zijn stoffelijke overschotten geïdentificeerd zouden kunnen worden.

Het onderzoek gaat binnenkort van start en eindigt volgend jaar. De opgravingen zullen tegelijk met de renovatie van het Binnenhof plaatsvinden.