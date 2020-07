De Marsrover Curiosity van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is deze week begonnen met een 'roadtrip' over ongeveer 1,6 kilometer aan terrein op de 'Rode Planeet'. Naar verwachting komt Curiosity eind september, rond het begin van de herfst, aan op de bestemming.

Een tocht van 1,6 kilometer klinkt weinig, maar het voertuig moet door lastig en soms onbekend terrein, terwijl het maar 25 tot 100 meter per uur kan afleggen. Zo moet het bijvoorbeeld door een grote zandvlakte, waar het voertuig mogelijk in vast kan komen te zitten.

Ook kan de roadtrip mogelijk nog vertraging oplopen, als wetenschappers besluiten om Curiosity tijdens de trip nog een grondmonster te laten nemen.

Een deel van de rit zal Curiosity automatisch afleggen, bijvoorbeeld wanneer de missiecontrole op aarde geen (duidelijke) beelden van een stuk route heeft. Bij andere delen zullen 'roverplanners' op aarde Curiosity door het ruige landschap van de 'Rode Planeet' leiden.

De Gale-krater op Mars, gefotografeerd door de rover Curiosity. (Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Rover gaat van klei- naar sulfaatgebied

Curiosity rijdt rond in de Gale-krater, op de berg Aeolis Mons, ook wel bekend als Mount Sharp. Daar onderzoekt het sinds 2019 een kleirijk gebied op de berg, maar nu zal het doorrijden naar een gebied dat rijk aan sulfaat is.

NASA hoopt met onderzoek in deze gebieden meer te leren over de wateren die vroeger over Mars hebben gestroomd en het mogelijke (microscopische) leven dat vroeger op de planeet bestond.