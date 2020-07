Als mensen willen uitrekenen hoe oud een hond 'nou echt' is, dan vermenigvuldigen ze vaak de leeftijd van hun viervoeter met zeven. Maar dat klopt niet, schrijven wetenschappers in het vakblad Cell Systems (pdf). Zij onderzochten het DNA van labradors en kwamen tot een nieuwe vergelijking van mensen- en hondenjaren.

Een 3 jaar oude hond zou 21 jaar zijn in mensenjaren. Toch is deze berekening niet helemaal correct, stellen de wetenschappers. Honden kunnen vaak al puppy's krijgen wanneer ze nog geen jaar oud zijn, maar een 7 jaar oude mens kan dan nog lang geen kinderen krijgen.

De onderzoekers bedachten een techniek om de scheikundige veranderingen in DNA te bekijken en zo de leeftijd van een organisme te kunnen bepalen. De auteurs van dit onderzoek wilden echter eens iets anders proberen dan onderzoek op mensen en besloten hun 'genetische klok' op honden uit te testen.

Uit het onderzoek zou blijken dat een lineaire vergelijking tussen mens en hond onmogelijk is. Je kunt een leeftijd dus niet zomaar met een getal vermenigvuldigen om tot de juiste leeftijd te komen.

Wat blijkt: een labrador veroudert in zijn eerste jaren vrij snel, waarna de verjaring begint te vertragen. Een hond van 1 jaar oud is 30 in mensenjaren, een hond van 4 is 52 in mensenjaren en vanaf 7 jaar oud begint het weer te vertragen.

Jeugdig, jongvolwassen, volwassen en senior in zowel mensen als honden. (Foto: Cell Press)

Leeftijd kan nog verschillen tussen honden onderling

Bij het huidige onderzoek is alleen gebruikgemaakt van het DNA van labradors, maar het ene hondenras wordt ouder dan het andere.

Dat betekent dat de formule nog iets aangepast zou moeten worden, maar volgens de wetenschappers is hun 'genetische klok' behoorlijk goed afgesteld en zou die op alle hondensoorten toepasbaar kunnen zijn. Toch willen ze nog onderzoek doen naar andere hondenrassen, om te kijken of er verschillen zijn.