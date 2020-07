Astronomen hebben een exoplaneet ontdekt rondom een ster die op 730 lichtjaar van de aarde te vinden is. Van de planeet bestaat alleen een kern, die even groot is als de buitenste planeet in ons zonnestelsel, Neptunus. Mogelijk gaat het om de eerste ontdekking van een 'naakte' gasplaneetkern in het universum, schrijven Britse wetenschappers in het vakblad Nature.

Vermoedelijk behoort de kern tot een gasplaneet die of zijn buitenste gaslaag is verloren, of zijn gasoppervlakte nooit heeft ontwikkeld.

De exoplaneet heeft de naam TOI 849b gekregen en staat zo dicht op zijn ster, dat deze slechts achttien uur doet over een omwenteling. Een jaar op TOI 849b duurt dus minder lang dan een dag op aarde. De oppervlakte op TOI 849b is ongeveer 1.500 graden Celsius.

TOI 849b draait om zijn ster in een gebied dat de Neptuniaanse Woestijn wordt genoemd. In dit gebied worden bijna geen planeten gevonden die het formaat hebben van of groter zijn dan de gasplaneet Neptunus. Als er dan toch een planeet met dat formaat in deze zone wordt gevonden, is dat dus vrij uniek.

Mogelijk gebrek aan materiaal om planeet uit te vormen

Door de kleine afstand tot zijn ster kan het dus zijn dat TOI 849b ooit wel een gaslaag had, maar dat deze is verdampt door de extreme hitte. Mogelijk had de planeet voor het verdampen het formaat van Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel. Maar dit zou niet verklaren waarom er helemaal geen gas meer over is en de planeet niets meer is dan een naakte kern.

Een andere mogelijkheid is dat TOI 849b een 'gefaalde' gasplaneet is. Na het vormen van de kern, zou er dan om de een of andere reden geen atmosfeer gevormd hebben. Dit zou mogelijk zijn door een gebrek aan materialen in de gas- en stofwolk waar de planeet uit ontstond.

De radius van de kern is 'slechts' 3,4 keer zo groot als de radius van de aarde, maar de exoplaneet is wel 40 keer zo zwaar als onze planeet.