Australische astronomen hebben ontdekt dat een gigantisch 'hongerig' zwart gat in een ver sterrenstelsel elke dag een ster zo groot als onze zon 'eet'. Het is daarmee het snelst groeiende zwarte gat in het universum.

Het gat, dat J2157 heet, heeft 34 miljard keer de massa van onze zon en is 8.000 keer groter dan het zwarte gat in het centrum van onze Melkweg, Sagittarius A*, schrijven de ontdekkers in het wetenschappelijke vakblad Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Als Sagittarius A* zo groot zou willen worden als J2157, zou het ongeveer twee derde van alle sterren in de Melkweg moeten opslurpen.

Dit roept ook vragen op over het sterrenstelsel waar J2157 in het centrum van ligt: kon het zwarte gat zo groot worden omdat dit stelsel zo groot is? Of is er nog maar weinig over van het stelsel, omdat J2157 al zo'n groot deel ervan heeft opgegeten?

J2157 werd voor het eerst beschreven in 2018 en werd ontdekt met de ruimtetelescopen van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en haar Europese tegenhanger ESA, evenals vanuit een Australisch observatorium. Het gat behoort tot het felste lichtgevende centrum van een sterrenstelsel dat bekend is in het universum.