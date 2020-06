Dolfijnen leren niet alleen aan hun kinderen hoe ze moeten jagen, ze leren elkaar ook nieuwe trucjes om aan eten te komen. Dat schrijven biologen in het vakblad Current Biology. De truc in kwestie is het gebruiken van een schelp als vangnet voor vissen, om de prooi daar vervolgens uit te schudden.

Over het algemeen leren tandwalvissen (zoals dolfijnen) van hun moeders. Onderzoek op tuimelaars in de Australische Shark Bay laat echter zien dat de dolfijnen elkaar ook dingen kunnen leren buiten de band tussen moeder en kind.

Bij verschillende tuimelaars werd gezien hoe ze voedsel in een schelp vingen, om het er daarna uit te vissen. Ze zaten een vis achterna en joegen deze een grote schelp in.

De dolfijnen zetten vervolgens hun snuit in de opening van de schelp en namen het voorwerp mee naar de wateroppervlakte. Daar schudden ze de schelp heen en weer totdat hun prooi eruit viel, direct hun bek in.

Onderling doorgeven van kennis helpt met overleven

Biologen analyseerden welke dolfijnen binnen een populatie het trucje met de schelp gebruikten en hielden dat naast de sociale netwerken binnen de tuimelaarpopulaties. Hieruit konden ze concluderen dat het trucje niet voornamelijk van generatie op generatie werd doorgegeven, maar door een generatie onderling.

Wanneer diersoorten onderling kennis kunnen overdragen, in plaats van alleen van bijvoorbeeld moeder op kind, kunnen ze zich beter aanpassen aan hun omgeving, stellen de auteurs in dit onderzoek. Hierdoor worden hun overlevingskansen groter.

49 Wilde dolfijn zwemt vlak langs strandgangers in Australië

Weinig gevallen bekend van toepassing gereedschap bij dolfijnen

Niet alleen hoe de dolfijnen van elkaar leren is interessant, menen de onderzoekers. Het jaagtrucje in kwestie is namelijk ook uniek, omdat het een van de weinige voorbeelden is van dolfijnen die gereedschap gebruiken om eten te vangen.

Een ander voorbeeld van gereedschapgebruik door dolfijnen is het vangen van prooi met sponsdieren.