Pinguïns die op de Zuidpool leven, blijken te profiteren als er minder ijs op het water dobbert. In periodes met minder ijs bij Antarctica lijken de vogels beter te kunnen eten. Dat schrijven Japanse wetenschappers in het vakblad Science Advances.

Biologen doen al tijden onderzoek naar de adéliepinguïns. Daarbij viel het hen op dat pinguïnpopulaties erg groeien in perioden met weinig zee-ijs. Daarbij groeien de kuikens sneller en hebben de volwassen vogels meer lichaamsmassa. In tijden met veel ijs op zee verlopen broedperiodes juist problematisch.

Hoe dit kwam, was lange tijd onbekend. Totdat Japanse wetenschappers besloten om 175 pinguïns te voorzien van sensoren. In die sensors zaten onder meer snelheidsmeters, camera's en GPS-systeempjes. Hiermee kon het gedrag van de vogels nauwkeurig worden gemeten.

Uit het onderzoek blijkt dat weinig zee-ijs leidt tot populatiegroei, doordat de vogels meer ruimte hebben om eten te vinden in het water. In periodes met veel zee-ijs moeten de vogels rondwaggelen en zoeken naar een breuk in het ijs om in te duiken.

Wanneer er minder ijs op het water ligt, hebben de pinguïns vrij baan om te duiken waar ze willen. Ze hebben dan veel meer ruimte om eten te vinden en hoeven ook minder met soortgenoten te concurreren voor voedsel.

60 Timelapse geeft inzicht in paringsgedrag pinguïns Antartica

Minder ijs betekent ook meer voedsel

Tenslotte eten pinguïns krill, een garnaalachtig dier dat zich voedt met plankton. Wanneer er minder ijs op het water ligt komt er meer zonlicht in het water, wat weer zorgt voor meer groei van plankton. Dan kan de krill weer meer eten en heeft de pinguïn op zijn beurt ook weer meer krill om zich tegoed aan te doen.

De onderzoekers voegen echter toe dat Adélie-pinguïns leven op het vasteland van Antarctica. Pinguïnsoorten die op eilandjes leven bij de Zuidpool schijnen juist minder te gedijen bij minder zee-ijs. Hoe dit komt en wat het verschil tussen de twee soorten, moet nog blijken uit vervolgonderzoek.