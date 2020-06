De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil een onbemande sonde sturen naar Triton, de grootste maan van Neptunus. Dat maakte de organisatie afgelopen week bekend. De missie moet in oktober 2025 vertrekken. Neptunus is de achtste en achterste planeet in het zonnestelsel en de vlucht naar Triton duurt ongeveer dertien jaar.

Voyager 2 was de eerste en laatste sonde die bij Neptunus is geweest. De Voyager maakte meerdere foto's van de planeet en zijn manen, maar hierdoor is pas 40 procent van de oppervlakte van Triton bekend. Daarnaast riepen de foto's vooral vragen op.

Zo was te zien hoe op de ijzige vlakjes van Triton nog vrij veel activiteit zichtbaar is. IJzig materiaal spat omhoog uit de oppervlakte, wat misschien wel afkomstig is van een oceaan onder de oppervlakte.

Daarnaast is de oppervlakte van de maan bedekt met 'vers' ijsachtig materiaal. Echter is niet bekend wat dat 'verse' materiaal precies is en waar het vandaan komt.

Triton is onder meer ook opmerkelijk omdat het de andere kant op draait dan Neptunus. Triton is de enige grote maan in het zonnestelsel die dat doet. Met de missie hopen de onderzoekers meer te weten te komen over de opbouw van Triton en het ontstaan van hemellichamen in ons zonnestelsel.

Neptunus, de achtste en achterste planeet van ons zonnestelsel. (Foto: NASA/JPL)

Missie vernoemd naar de drietand van mythische Neptunus

De missie zal 'Trident' gaan heten, wat 'drietand' betekent. Dit is een verwijzing naar de Romeinse zeegod Neptunus, die een drietand bij zich droeg. Neptunus is het Romeinse antwoord op de Oud-Griekse zeegod Poseidon, die een zoon had genaamd Triton.

Trident is één van vier wetenschappelijke missies naar planeten in het zonnestelsel waar NASA aan werkt. Twee andere missies moeten naar Venus gaan en een naar Io, een maan van Jupiter. Deze missies behoren tot het 'Discovery Program' van NASA, waarbij wetenschappers worden uitgedaagd om een team samen te stellen en een ruimtemissie te ontwikkelen.