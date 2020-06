Een fossiel dat op Antarctica werd gevonden en volgens de vinders leek op een "leeggelopen voetbal" blijkt het oudste ei te zijn dat op Antarctica is gevonden. Daarnaast is het ei het op een na grootste ei dat ooit is gevonden en het grootste ei met zachte schil.

Amerikaanse en Chileense wetenschappers beschrijven het ongeveer 66 miljoen jaar oude object in het vakblad Nature. Het ei werd in 2011 gevonden en lag daarna jarenlang in het Chileense nationale natuurhistorisch museum zonder dat het onderzocht werd.

Het 30 centimeter grote ei was niet eens gelabeld, maar had alleen de naam 'The Thing' gekregen. Dit is een verwijzing naar de gelijknamige sciencefictionfilm over een onbekend 'ding' dat op Antarctica wordt gevonden.

'The Thing' werd voorgelegd aan een Amerikaanse hoogleraar, die vrijwel meteen zei dat het een leeggelopen ei zou kunnen zijn. Bij nader onderzoek werden sporen van een membraan gevonden. Hiermee werd bevestigd dat miljoenen jaren geleden een groot reptiel uit de 'leeggelopen voetbal' is gekropen.

Het ei in kwestie, met een close-up van de schil en het membraan. (Afbeelding: Legendre et al. (2020))

Nooit gedacht dat prehistorische onderwaterreptielen eieren legden

Dit ei is heeft de afmetingen van een groot dino-ei, maar is niet door een dinosaurus gelegd. Waarschijnlijk komt het ei van een groot zwemmend reptiel, dat ongeveer 6 meter groot was (exclusief staart). Wetenschappers vergelijken het reptiel met de mosasaurus. Het opvallende is echter dat tot op heden altijd werd gedacht dat deze onderwatertitanen helemaal geen eieren legden.

Het fossiel is gevonden in een steenformatie waar ook skeletten van jonge mosasaurussen en plesiosaurussen zijn ontdekt. De locatie was mogelijk een soort opvoedplaats voor jonge onderwaterreptielen.