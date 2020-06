Kinderen lijken hun moedertaal als vanzelf te leren. Helaas geldt dat niet voor ieder kind. Een relatief grote groep kinderen heeft zoveel moeite met het leren van taal dat het een negatieve invloed heeft op hun schoolprestaties en sociale contacten. Deze kinderen hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Taalwetenschapper Imme Lammertink (UvA) promoveerde afgelopen donderdag op dit onderwerp en legt haar onderzoek uit.

Kijk voor meer informatie op de website van Wetenschap.nu.

"Kinderen met TOS zijn een vergeten groep. Toch komt deze stoornis relatief vaak voor. Ongeveer 5 tot 7 procent van de kinderen heeft een TOS, gemiddeld één of twee kinderen per klas."

"Ze hebben moeite met het vinden van woorden, verwisselen klanken, maken vaak korte, ongrammaticale zinnen en begrijpen anderen slecht. Er is geen duidelijk aanwijsbare oorzaak. De problemen zijn niet te verklaren door een lage intelligentie, gehoorverlies of neurologische schade."

"Deze kinderen worden letterlijk en figuurlijk niet begrepen. Daarnaast worden kinderen met TOS vaak gepest door klasgenoten. Ze hebben moeite om zich goed uit te drukken, waardoor klasgenoten denken dat ze minder slim zijn of raar. Ze kunnen zich heel stil of juist agressief gaan gedragen. Omdat TOS zo onbekend is, wordt het taalprobleem vaak pas laat herkend. Dat is jammer, want taaltherapie kan kinderen helpen om er beter mee om te gaan."

Patronen in taal

"Binnen de taalwetenschap verschillen de opvattingen over de verwerving van taal. Sommigen denken dat we taal leren via een uniek leermechanisme dat specifiek is voor het leren van taal. Anderen nemen aan dat we taal leren via een algemener leermechanisme. Een leermechanisme waarmee we ook leren lopen, veters strikken of een muziekinstrument spelen."

"Als bijna vanzelf leren kinderen dat 'grote' in 'degrotebal' een los woord is, omdat zij gevoelig zijn voor verschillen in overgangswaarschijnlijkheden tussen lettergrepen. Wanneer een kind alleen 'degrotebal' hoort, zouden 'degro' en 'tebal' net zo goed woorden kunnen zijn."

"Wanneer het kind 'grote' ook in een andere context hoort, zoals als 'een grote fiets', dan zien ze dat er andere combinaties mogelijk zijn. Bijvoorbeeld 'eengro' en 'tefiets'. De enige combinatie die dan overeind blijft, is 'grote'. Dit betekent dat de overgangswaarschijnlijkheid tussen de lettergreep 'gro' en de lettergreep 'te' 100 procent is. Wanneer een kind gevoelig is voor dit soort patronen, helpt hen dat woorden te onderscheiden en te herkennen."

(Foto: Getty Images)

Herkennen van regelmatigheden

"Zijn kinderen met TOS minder gevoelig voor die regelmatigheden in hun omgeving (statistisch leren)? En hangt dat samen met taalvaardigheid? In een visuele opdracht moesten kinderen aliens naar huis sturen."

"Telkens wanneer het kind op de spatiebalk drukte, ging er een alien naar huis en verscheen de volgende alien uit de rij. De kinderen wisten niet dat er twaalf aliens waren, die telkens verschenen in groepjes van drie. Dus alien één, twee en drie verschenen altijd na elkaar, daarna het groepje aliens vier, vijf, zes, enzovoorts."

"Een groepje van drie aliens is een triplet. Binnen zo'n triplet is de overgangswaarschijnlijk van de ene alien naar de volgende alien 100 procent, want na alien één volgt altijd alien twee en daarna alien drie. Tussen die triplets is de overgangswaarschijnlijkheid lager. Want alien drie kan gevolgd worden door de eerste alien van een van de drie andere groepjes (alien vier, alien zeven of alien tien)."

"Als kinderen gevoelig zijn voor die verschillen in overgangswaarschijnlijkheid, dan zien zij welke aliens bij elkaar horen en dus een triplet vormen. Zowel kinderen zonder TOS als kinderen met TOS herkenden de groepjes van drie. Dit betekent dat ook kinderen met TOS gevoelig zijn voor regelmatigheden. Er is dus geen direct bewijs dat een mechanisme voor algemeen statistisch leren samenhangt met taalvaardigheid."

"Daarom is het interessant te onderzoeken of we patronen in taal kunnen visualiseren. Kentalis (onderzoek-, onderwijs- en zorginstelling voor o.a. kinderen met TOS) onderzoekt of digitale prentenboeken het leren van taal makkelijker maakt. Plaatjes kunnen dan de betekenis van taal verhelderen en taalstructuren uitleggen."

Kijk voor meer informatie op de website van Wetenschap.nu.