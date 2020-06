Vijanden afschrikken, jezelf afkoelen of je huis schoonhouden. Poep is in de dierenwereld heel multifunctioneel.

Het riekt nogal, het smaakt vies en het is bovendien giftig. Bij de poep van de larve van het grasgoudhaantje kun je maar beter ver uit de buurt blijven.

Maar de larven zelf torsen graag een grote massa van poep en slijm op hun rug met zich mee. De larven isoleren giftige chemicaliën uit planten die ze eten en verwerken die in deze poepberg. Zo heeft geen roofdier trek in ze. Bovendien voorkomt de natte massa dat ze uitdrogen.

Er zijn veel larven uit de keverfamilie van het grasgoudhaantje die een poepschild met zich meedragen. Sommige knutselen een wat robuustere versie van het schild door afgevallen delen van hun vervelde huid of bladeren met hun poep te mengen. Dat bouwwerk zetten ze letterlijk in als een schild. Ze houden deze gedroogde klomp boven hun kop om aanvallen af te weren of pakken hem beet om hun vijanden mee te meppen en ze zo te verjagen.

Maaltijd twee keer nuttigen

Knaagdieren als bevers, hamsters of cavia's eten hun eigen poep nog een keer op. Waarom? De dieren krijgen in hun plantaardige voedsel grote hoeveelheden cellulose binnen. Die cellulose kunnen ze niet afbreken. Een deel van de onverteerde massa wordt door darmbewegingen in de blindedarm geduwd, die bij knaagdieren veel beter is ontwikkeld dan bij de mens. Daar leven bacteriën die wél raad weten met het spul.

Als een soort groene propjes van verteerde cellulose komt het de blindedarm uit. Omdat de verwerking van cellulose aan het eind van hun darmstelsel gebeurt, kunnen de knaagdieren de vrijgekomen voedingsstoffen niet meer opnemen. Dus eten ze de poep nog een keer op. Nu kunnen ze de al vrijgekomen voedingstoffen wel verwerken.

Legplaats voor motteneitjes

Een luiaard komt eens per week op de grond om te poepen. De rest van zijn leven brengt hij door in bomen. Niet voor niets, de poeppauze is levensgevaarlijk, ontdekten wetenschappers van de University of Wisconsin-Madison (VS). Meer dan de helft van de luiaards sterft op de grond, want deze slome beesten zijn een makkelijke prooi voor roofdieren.

Volgens de onderzoekers heeft luiaardpoep een dubbelfunctie als plek om eitjes in te leggen voor motten. De mottenlarven eten de poep en wanneer ze zijn verpopt, vliegen ze naar de luiaard om zich in zijn vacht voort te planten. Wat levert dat de luiaard op? Dode motten in zijn vacht zijn een voedingstof voor de algen die er ook wonen. Die geven het beest een groene schutkleur. Bovendien dienen de algen als een vetrijke voedingsbron voor de luiaard.

Kakkerlakken beschermen tegen schimmel

Een lekker schoon nest? Niet voor de houtkakkerlak Cryptocercus punctulatus. Die poept er binnenshuis flink op los. Biologen van Northeastern University (VS) ontdekten waarom. Ze brachten een schimmel die in het nest huist met kakkerlakpoep in aanraking. Die bleek daardoor minder snel te groeien. Welk bestanddeel van de poep schimmel weert, is nog niet bekend, maar dat zouden weleens bacteriën kunnen zijn.

Vogels koelen zichzelf af

Wat doe je als je het heet hebt? Dan poep je op je poten. Dat doen sommige vogels, ooievaars en Amerikaanse gieren bijvoorbeeld. Het vocht uit de ontlasting verdampt en neemt de warmte uit de bloedvaten in hun poten mee de lucht in. Mensen maken van ditzelfde principe gebruik als ze zweten.

Het pootpoepen heeft nog een voordeel: het urinezuur in de vogelontlasting doodt eventuele ziektekiemen op de poten. Dat is vooral voor gieren wel handig. Want die staan bij het eten vaak in rottende karkassen vol bacteriën en andere ziekteverwekkers. De pootpoepers zijn te herkennen aan hun wit uitgeslagen poten. Die kleur danken ze aan het urinezuur.

Nijlpaarden bakenen territorium af

Mannelijke nijlpaarden laten hun drollen niet netjes naar beneden vallen, ze sproeien een mix van poep en urine in het rond. Dat doen ze door tijdens het poepen hun staart snel rond te draaien. In het water laat het nijlpaard op die manier aan soortgenoten weten dat dit zijn territorium is. Omdat het dier op het land niet territoriaal is, heeft de sproeipoep daar waarschijnlijk een andere functie. Daar slingert het dier zijn uitwerpselen het liefst tegen een verhoogd object aan, zoals een bosje.

Een theorie stelt dat deze besproeide bakens het beest 's nachts helpen bij het navigeren over land. Nijlpaardpoep heeft overigens meer functies. Zoölogen van de University of Cambridge (Engeland) zagen dat onderdanige mannetjes hun drek in het gezicht van dominante mannetjes slingerden. Dat moet volgens hen een sociale functie hebben, maar wat die functie precies is, weten ze niet.

