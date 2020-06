De Australische nachtpapegaai is een van de enige twee parkietsoorten die 's nachts leven, maar hij ziet niet beter in het donker dan soorten die overdag leven. Dat stellen Australische onderzoekers in het wetenschappelijke vakblad Scientific Reports.

Nachtpapegaaien leven in dunbevolkte gebieden van Australië en worden maar zelden gezien. Ze worden zelfs zo weinig gezien, dat er maar een handjevol exemplaren bekend zijn bij onderzoekers. Een deel van deze exemplaren was al dood toen ze gevonden werden. Het is niet bekend hoeveel Australische nachtpapegaaien momenteel in leven zijn.

Nu blijkt de papegaai een ongebruikelijke eigenschap te hebben. Wanneer een diersoort 's nachts leeft, verwachten onderzoekers dat deze goed kan zien in het donker.

De nachtpapegaaien zouden immers in het holst van de nacht naar eten zoeken en roofdieren moeten kunnen spotten. Maar het dier kan 's nachts waarschijnlijk geen obstakels of roofdieren onderscheiden.

Een Australische nachtpapegaai die werd geobserveerd voor dit onderzoek. (Foto: Yaz Dedovic (Flinders University))

Nachtpapegaai ziet niet scherp genoeg

Onderzoek op de ogen zou dit laten zien. De ogen zijn even groot als dieren die overdag leven, met kleinere zenuwen. Ook het deel van de brein dat beelden vanuit de ogen verwerkt, is kleiner bij de nachtpapegaai dan bij soorten die overdag leven.

Dit wijst erop dat de dieren 's nachts niet scherp genoeg zullen zien om struiken van roofdieren te onderscheiden, of prikkeldraad van open lucht. Dit roept de vraag op: hoe leeft deze diersoort dan nog? Maar dat kunnen wetenschappers niet beantwoorden.

Momenteel is er te weinig bekend over de nachtpapegaai om hen volledig te begrijpen. Meer observaties zijn nodig om dat mogelijk te maken, maar daarvoor wordt het dier momenteel te weinig gezien.