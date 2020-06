Knalroze flamingo's zijn agressiever dan minder felgekleurde soortgenoten, wanneer zij concurreren voor voedsel. Dat schrijven Britse wetenschappers in het vakblad Ethology.

Flamingo's staan bekend om hun verenvacht, die roze kleurt wanneer ze goed eten en gezond zijn. Nu blijkt dat wanneer de vogels moeten strijden voor hun eten, de meest felgekleurde dieren het meest agressief zijn.

De meest felgekleurde dieren zijn immers het best gevoed en gezondst, waardoor ze meer energie hebben om 'hun' maaltijd, desnoods met geweld, te pakken te krijgen.

De onderzoekers keken ook naar verschillen tussen agressiviteit van mannetjes en vrouwtjes, maar daar bleek geen verschil in te zitten.

Wetenschappers deden de ontdekking in een Brits natuurreservaat, WWT Slimbridge Wetland Center, waar flamingo's zowel in overdekte opvangen leven als in de open lucht.

Voeren in binnenverblijf zorgt voor meer agressie

Wanneer de dieren meer op elkaar gepakt moesten staan tijdens voedertijd, waren er meer agressieve confrontaties om eten te krijgen. De flamingo's hebben minder problemen tijdens hun maaltijden wanneer ze in de openlucht, in een groot meer, te eten krijgen.

In een verblijf zitten de vogels in kleinere ruimtes en kan dus meer agressiviteit voorkomen. Toch is het voor WWT Slimbridge Wetland nodig om ze af en toe binnen te voeren.

Flamingo's leven in warmere klimaten, zoals Afrika en Zuid-Amerika, en het koudere klimaat waar bijvoorbeeld Britse dierentuinen mee kampen kan dus gevaarlijk zijn voor de vogels. Mogelijk kunnen aanpassingen aan het binnenverblijf wel agressief gedrag voorkomen.