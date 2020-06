Uit 25 jaar oude data van de Hubble Space Telescoop is gebleken dat de ster Proxima Centauri, de dichtstbijzijnde ster bij ons zonnestelsel, een tweede exoplaneet heeft. Lang werd gedacht dat alleen de planeet Proxima Centauri B om het hemellichaam cirkelde, maar nu blijkt deze een metgezel te hebben. Dat schrijft de Amerikaanse McDonald Observatory.

Proxima Centauri bevindt zich in het sterrenbeeld centaur en beweegt op 4,2 lichtjaren van de aarde, dichterbij dan welke bekende ster dan ook. Na de eerste vondst van een exoplaneet om de ster, Proxima Centauri B, was er ook al het vermoeden dat er misschien een tweede zou zijn.

In maart van dit jaar werd nog een signaal gemeld uit de omgeving van de ster, dat mogelijk een nieuwe planeet zou kunnen zijn. Nu bleek dat de planeet al eerder was waargenomen en in de databank van de Hubble-telescoop te vinden was.

Wetenschappers hadden in de data eerder alleen gekeken naar een planeet die duizend dagen of minder deed over een ronde om de ster. Bij een nieuwe zoektocht door de gegevens, bleek er echter een planeet te zijn rondom de ster die 1.907 dagen deed over een ronde om Proxima Centauri.

Eerste planeet om Proxima Centauri in 2016 ontdekt

In 2016 ontdekten astronomen de exoplaneet Proxima Centauri B met telescopen van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO). Deze planeet draait in de leefbare zone van zijn ster, waar water mogelijk vloeibaar kan zijn. Daarbij is er ook een mogelijkheid dat de planeet leven kan ondersteunen. Over de mogelijke leefbaarheid van Proxima Centuari C is nog niets bekendgemaakt.

Afgelopen april vierde de ruimtetelescoop Hubble dertig jaar in de ruimte. Het is een gezamenlijk project van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

De satelliet werd in 1990 gelanceerd en het is niet duidelijk tot wanneer het apparaat zal blijven werken.