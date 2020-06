Het heelal heeft heel veel sterren en nog meer planeten. Het zou dus heel raar zijn als er nergens buitenaards leven te vinden was. Maar waar? En hoe ziet dat leven er dan uit? Astrobioloog Floris van der Tak, werkzaam bij ruimteonderzoeksinstituut SRON en verbonden aan het Origins Center, kijkt naar de aarde als voorbeeld en legt uit hoe.

"De Hubble-ruimtetelescoop heeft gemeten dat er in ons heelal een miljoen miljard sterren zijn. Met zo'n astronomisch getal lijkt het uitgesloten dat er nergens buitenaards leven voorkomt. De ruimtetelescoop Kepler heeft tien jaar geleden al laten zien dat er minstens zoveel planeten als sterren in het heelal zijn. Bovendien is onze zon een behoorlijk gewone ster en de aarde helemaal geen bijzondere planeet - althans qua grootte."

"Uit waarnemingen van TESS, de opvolger van Kepler, blijkt dat ongeveer 1,5 procent van alle planeten voor ons bewoonbaar is omdat ze aan een aantal essentiële voorwaarden voldoen. Van de 4.200 nu bekende exoplaneten voldoen er zestig aan deze voorwaarden. Maar zijn die planeten ook echt bewoond?"

"We kunnen dit proberen te schatten door te kijken naar hoe het leven op aarde zich heeft ontwikkeld. Het ontstaan ging heel snel: de oudste sporen van leven zijn stromatolieten van vier miljard jaar oud. Hieruit blijkt dat bacteriën 90 procent van de geschiedenis van de aarde hebben meegemaakt. Planten en dieren bestaan daarentegen nog maar 500 miljoen jaar ofwel 10 procent van de leeftijd van de aarde. Mensen zijn er pas sinds een miljoen jaar ofwel 0,02 procent, en communicatie met radio's bestaat pas ruim 100 jaar ofwel een honderd miljoenste van de leeftijd van de aarde."

"Als de ontwikkeling van leven overal ongeveer even snel gaat zouden er in de Melkweg ongeveer tien planeten met intelligent (dat willen zeggen: communicatief) leven moeten zijn. Dat lijkt best veel, maar de Melkweg is dan ook heel groot (tienduizend lichtjaar). Die planeten zouden dan gemiddeld duizend lichtjaar uit elkaar staan. Op UFO's wachten heeft dus geen zin. Zelfs als die met 10 procent van de lichtsnelheid kunnen vliegen duurt zo'n reis tienduizend jaar. Te lang voor een bezoekje. Maar radio zou op die planeten wel zijn uitgevonden."

"Al honderd jaar zoeken mensen dan ook naar buitenaardse radiosignalen. Tot nu toe tevergeefs. Misschien ontstaat op de meeste leefbare planeten wel leven maar sterft het bijna even vaak weer uit, zoals mogelijk op Mars. Of misschien komt op veel planeten de ontwikkeling van het leven ergens tot stilstand. Bijvoorbeeld omdat het niet lukt om cellen met een kern te vormen, wat nodig is om meercellige organismen te maken. Veel ontwikkelingsstappen, zoals de ontwikkeling van ogen, zijn op aarde vaker gezet, maar de celkern is maar één keer ontstaan. Die stap is blijkbaar heel moeilijk."

“Op de meeste van de miljard bewoonbare planeten vinden we waarschijnlijk alleen bacterieel leven.” Floris van der Tak, astrobioloog

"Een derde mogelijkheid is dat op veel planeten wel leven ontstaat, maar dat geen enkele soort de intelligentie ontwikkelt om radio's en ruimteschepen te bouwen. Tenslotte is Homo sapiens ook alleen in Afrika ontstaan, terwijl toen al over de hele wereld mensachtigen woonden. Ook zou het kunnen dat fases van intelligent leven van korte duur zijn omdat soorten zichzelf uitroeien of anderszins kwetsbaar zijn."

"Als de aarde een goed voorbeeld is, beschikken van de 100 miljard sterren in onze Melkweg hooguit enkele tientallen over een planeet met een vorm van intelligent leven. Op de meeste van de miljard bewoonbare planeten vinden we waarschijnlijk alleen bacterieel leven. Maar waarschijnlijk is de aarde niet zo'n goed voorbeeld en moeten deze cijfers minstens nog met een factor 10 omlaag. Dan blijven er altijd nog een paar planeten met intelligent leven in de Melkweg over. Maar of we die ooit zullen vinden (of zij ons) is nog maar de vraag."

