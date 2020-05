De eerste commerciële astronautenlancering naar het Internationaal Ruimtestation, tevens de eerste Amerikaanse astronautenlancering sinds 2011, is woensdag uitgesteld wegens slechte weersomstandigheden. Ruimtevaartbedrijf SpaceX zou woensdag twee NASA-astronauten naar het ISS brengen. Zaterdag 30 mei om 21.22 uur Nederlandse tijd wordt een tweede poging gedaan om te lanceren.

Astronauten Bob Behnken en Doug Hurley zouden woensdag vertrekken in de commerciële capsule Crew Dragon, ontwikkeld door het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk. Al sinds dinsdag dreigden er echter onweersbuien langs de kust van lanceerbasis Kennedy Space Center, in de Amerikaanse staat Florida. Dinsdag werd de kans dat de lancering door zou gaan al geschat op 60 procent.

Kort voor de lancering leek alles nog goed te gaan. Via de livestream van NASA en SpaceX was regelmatig te horen hoe lanceringspersoneel groen licht gaf voor de verschillende fases van lancering. De crew zat al ingesloten in de raket, het aanvoeren van brandstof was begonnen en de arm waardoor astronauten naar de capsule waren gelopen, was losgekoppeld.

Het weer wilde niet opklaren. Er was de mogelijkheid dat de lancering even zou worden uitgesteld, om te wachten tot het weer op zou klaren. Er werd echter geen toestemming tot uitstel gegeven. In plaats daarvan werd besloten tot het schrappen van de missie. De astronauten moeten ongeveer een uur wachten totdat de brandstof uit de raket is gepompt. Daarna mogen zij de capsule verlaten.

Als de lancering door was gegaan, dan zou de capsule twintig minuten later in Nederland aan de zuidelijke hemel te zien zijn geweest. Hier is het weer aanzienlijk beter dan in Florida. De tweede poging zal zaterdag niet zichtbaar zijn in Nederland, meldt meteorenexpert Marco Langbroek op Twitter.