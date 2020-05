Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft zaterdag om 21.22 uur (Nederlandse tijd) de Crew Dragon-capsule gelanceerd, met twee Amerikaanse astronauten aan boord. Deze lancering is historisch: niet alleen is het de eerste keer sinds 2011 dat Amerikaanse astronauten vanaf Amerikaanse bodem opstijgen, het is ook de eerste commerciële astronautenlancering naar het internationaal ruimtestation (ISS) ooit.

Het was nog even spannend of de missie door zou gaan: net als woensdag dreigde er slecht weer langs de kust van Florida. Eerder zaterdag werd de kans op gunstig weer voor een lancering op 50 procent geschat. Ongeveer drie kwartier voor lancering werd duidelijk dat het weer goed genoeg was verklaard voor lancering.

Astronauten Bob Behnken en Doug Hurley werden rond 18.00 uur naar lanceercomplex 39A gebracht, op de lanceerbasis Kennedy Space Center bij Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Rond 19.20 uur werd het luik van de Dragon-capsule achter de astronauten gesloten.

Na ongeveer twee uur werden de motoren van de Falcon 9-raket ontstoken en verlieten Behnken en Hurley de aarde. Ongeveer tien minuten na de lancering landde de draagraket van deze missie op het drijvende landingsplatform "Of Course I Still Love You".

Lancering moest woensdag plaatsvinden

Eigenlijk had de lancering afgelopen woensdag plaats moeten vinden. Vanwege slecht weer werd de missie echter uitgesteld. De missieleiding vond het te risicovol om de lancering door te zetten. Ongeveer een kwartier voor het opstijgen werd het commando gegeven om te stoppen.

De lancering hoort bij het Commercial Crew-programma van NASA, waarbij de organisatie lanceercontracten af heeft gesloten met de commerciële partijen SpaceX en Boeing. De astronautencapsule van Boeing laat nog op zich wachten, een test met deze capsule afgelopen december mislukte doordat deze niet het ISS kon bereiken.

De Crew Dragon-capsule op de lanceerbasis bij het Kennedy Space Center. (Foto: Pro Shots/SpaceX/SIPA USA)

Dragon meert na ongeveer 19 uur aan bij ISS

Behnken en Hurley moeten ongeveer negentien uur doorbrengen in de capsule, totdat zij kunnen aanmeren bij het ISS. Dit zou nog eerder of later kunnen gebeuren, afhankelijk van hoe goed alles gaat en of NASA en SpaceX nog extra controles uit willen voeren.

Zodra de Dragon aanmeert bij het ISS, gaan Behnken en Hurley aan boord en blijven ze voor 30 tot 119 dagen aan boord. Dat hangt af van het werk dat ze aan boord moeten gaan doen. Na 119 dagen zouden de zonnepanelen van de Dragon mogelijk aangetast kunnen worden.

Astronauten Doug Hurley (links) en Bob Behnken (rechts). (Foto: NASA/Bill Ingalls)

Dragon vertrekt vanaf zelfde platform als maanastronauten

Lanceercomplex 39A heeft veel historische waarde voor de Amerikaanse ruimtevaart. De Apollo-astronauten die in de jaren zestig en zeventig voet zetten op de maan, vertrokken vanaf dit complex. Later vertrokken ook spaceshuttles vanaf dit platform, waaronder de laatste spaceshuttlemissie ooit: STS-135. Sindsdien leaset SpaceX, het bedrijf van Tesla-topman Elon Musk, het platform en heeft het vanaf complex 39A meerdere eigen raketten de ruimte ingebracht.

Astronaut Doug Hurley was crewlid van STS-135 en dus een van de laatste Amerikanen die vanaf 'eigen' bodem naar het ISS werd gebracht. Zaterdag is hij een van de eersten geworden die weer vanuit de VS naar de ruimte gaat, en een van de eersten die met een commerciële capsule naar het ISS afreist.

Met het succes van de lancering zijn de Verenigde Staten en Rusland de enige landen die actief astronauten naar de ruimte kunnen vervoeren. China werkt zelf ook aan een ruimtevaartprogramma voor astronauten.