Als de lancering van de capsule Crew Dragon woensdagavond volgens plan verloopt, kunnen Nederlanders het ruimtevaartuig kort met het blote oog waarnemen. Ruim twintig minuten nadat vanaf Florida twee astronauten richting het internationale ruimtestation ISS vertrekken, zal de capsule in een paar minuten langs Europa zoeven.

Nederlanders hebben rond 22.56 uur de gelegenheid om de capsule letterlijk als een stip aan de horizon te zien. Astronauten Bob Behnken en Doug Hurley bevinden zich dan boven het noorden van Frankrijk.

Meteorenexpert Marco Langbroek schrijft op Twitter dat het tweetal waarschijnlijk met het blote oog te volgen is. Volgens het KNMI is er vanavond sprake van een heldere hemel, aangezien de laatste wolken aan het einde van de middag opklaren.

Voor SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van ondernemer Elon Musk, staat veel op het spel. SpaceX ontwikkelt in opdracht van de Amerikaanse regering een eigen ruimteprogramma en de lancering geldt als een eerste echte test voor het bedrijf. Daarnaast is het de eerste bemande ruimtevlucht vanaf Amerikaans grondgebied in bijna tien jaar.

Mogelijk geen gunstige omstandigheden bij lancering

De lancering, waarbij van een Falcon 9-raket wordt gebruikgemaakt, staat gepland voor 16.33 uur (22.33 uur Nederlandse tijd). Bij slecht weer wordt de lancering echter uitgesteld. Er zou een kans van 60 procent op ongunstige weersomstandigheden zijn.

Mocht de lancering succesvol verlopen, dan wil NASA later dit jaar nog eens vier astronauten naar ISS sturen. Als de demonstratie van SpaceX mislukt, dan moet de VS mogelijk weer terugvallen op het Russische ruimteprogramma.

