Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit heeft maandag rond 22.00 uur voor het eerst geprobeerd een testlancering te doen met LauncherOne, een raket die wordt gelanceerd vanaf de vleugel van het vliegtuig Cosmic Girl. De missie is niet geslaagd: de lancering kwam vroegtijdig ten einde door een nog onbekende redenen, kort nadat de raket loskwam van het vliegtuig. De bemanning en het vliegtuig zelf zijn onderweg terug naar een luchthaven.

Cosmic Girl vloog boven de Grote Oceaan en klom naar een hoogte van 10 kilometer. Boven de Grote Oceaan begon het toestel rondjes te vliegen, terwijl alle systemen werden gecontroleerd. Omstreeks 21.45 uur werd groen licht gegeven voor de lancering. Kort daarna liet het vliegtuig LauncherOne los en ontbrandde de motor, maar enkele minuten later werd de missie vroegtijdig beëindigd. Het is niet gelukt om de raket de ruimte in te krijgen.

De lancering zou eigenlijk al zondag plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege een sensorstoring. Voor de lancering zei Virgin Orbit zich al voor te bereiden op een mislukking, omdat het niet vaak voorkomt dat de eerste vlucht van een nieuw lanceervoertuig goed gaat.

Het vliegtuig en de raket stegen op vanuit de Mojavewoestijn in de Amerikaanse staat Nevada. Hier heeft de Virgin Group van miljardair Richard Branson 's werelds eerste commerciële ruimtehaven geopend: Space Sport California. Vanaf hier moet ook het ruimtevliegtuig van zusterbedrijf Virgin Galactic opstijgen.

Lanceren vanaf vliegtuig bespaart energie

Een raket wordt vooral om energie te besparen vanaf een vliegend vliegtuig gelanceerd. Ongeveer de eerste 10 kilometer van de dampkring, de troposfeer, is het meest luchtdicht. Het kost dan ook veel energie om deze laag met een raket te doorboren.

Door met een vliegtuig boven de troposfeer te gaan vliegen, kan deze laag overgeslagen worden. Dan is er bijvoorbeeld minder brandstof nodig voor de gehele lancering dan bij een lancering vanaf de grond. Hier staat wel tegenover dat de raket en de lading niet te groot kunnen zijn, want anders kan het vliegtuig niet meer veilig de lucht in.

46 Virgin Galactic toont eerste ruimtehaven ter wereld in VS

Techniek is niet nieuw

De techniek om een vliegend vliegtuig als mobiele lanceerbasis te gebruiken, is niet nieuw. Lucht- en ruimtevaartbedrijf Northrop Grumman lanceert de Pegasus-raket al dertig jaar vanaf de romp van een vliegend vliegtuig.

Het verschil is dat LauncherOne vanaf de vleugel afgeschoten wordt en dat hij een ander soort brandstof gebruikt. Pegasus gebruikt een vaste brandstof, zoals een vuurwerkpijl doet, terwijl LauncherOne vloeibare brandstof heeft. Over het algemeen zijn motoren met vloeibare brandstof nauwkeuriger te besturen.