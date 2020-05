Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van ondernemer Elon Musk heeft groen licht gekregen van NASA om volgende week twee astronauten naar het internationale ruimtestation ISS te sturen. Daarmee is een laatste hobbel genomen naar de eerste bemande ruimtevlucht vanaf Amerikaans grondgebied in bijna tien jaar.

Bemanningsleden Bob Behnken en Doug Hurley vertrekken woensdag om 16.33 uur (lokale tijd) vanaf het lanceerstation Kennedy Space Center in Florida. Het tweetal neemt plaats in een SpaceX Crew Dragon-capsule, dat ondersteund wordt door een Falcon 9-raket.

NASA noemt de lancering "een demonstratie" om de door SpaceX genoemde mogelijkheden te verifiëren. Als de lancering zonder problemen verloopt, worden later dit jaar waarschijnlijk nog vier astronauten naar ISS gestuurd. Het ruimtestation kampt met een personeelstekort, waardoor het verblijf van Behnken en Hurley al is verlengd, schrijft The New York Times.

Lancering betekent mijlpaal in Amerikaans ruimteprogramma

De Amerikaanse president Donald Trump heeft laten weten dat hij het "historische moment" mogelijk hoogstpersoonlijk bijwoont. Zijn land maakt sinds 2011 gebruik van het Russische ruimteprogramma om astronauten van en naar ISS te vervoeren, nadat het eigen ruimteprogramma werd stopgezet door zijn voorganger Barack Obama, om kosten te drukken. Trump wil dat de Verenigde Staten binnen vier jaar zelf weer over die mogelijkheid beschikken.

SpaceX en het door vliegrampen geplaagde Boeing zijn in opdracht van de Amerikaanse regering daarom bezig met het ontwikkelen van een eigen ruimteprogramma.

Beide liepen vertraging op: de lancering van woensdag stond aanvankelijk gepland voor 2017. SpaceX wil naast de taxidienst van astronauten ook commerciële ruimtereizen mogelijk maken.