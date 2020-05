Bijna overal in Europa zijn de nationale voetbalcompetities stilgelegd vanwege het coronavirus. Onze eredivisie en de Franse Ligue 1 zijn beёindigd. De clubs in de Duitse Bundesliga speelden zaterdag hun eerste wedstrijden zonder publiek. Maar voor de meeste competities moet de regering of de nationale voetbalbond nog besluiten of, en zo ja wanneer, die hervat gaan worden. Als die competities stoppen, wat betekent dat dan voor deelname aan de Champions League? Wiskundigen Roel Lambers en Frits Spieksma van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben de eindstanden van drie Europese competities berekend en leggen dit uit.

Kijk voor meer informatie op Wetenschap.nu

"Eerder keken we al naar de 'echte' eindstand van de Nederlandse eredivisie. Nu doen we hetzelfde voor drie Europese competities. Stel dat er geen wedstrijden meer gespeeld worden, niet in de Premier League, niet in de Italiaanse Serie A, en niet in de Primera División in Spanje. Wat betekent dit voor deelname aan de Champions League? Welke topclubs uit die competities spelen er in september om de cup met de grote oren?"

"Hoewel het voor de hand ligt, is het geen goed idee om uit te gaan van de huidige stand. Clubs hebben een verschillend aantal wedstrijden gespeeld tegen tegenstanders van verschillende sterkte. Om tot een eindstand te komen die de sterktes van de teams wel goed weergeeft, zijn correcties nodig. Er is een objectieve, wiskundige methode die zo'n gecorrigeerde stand maakt. Daarover geeft de Amerikaanse wiskundige James Keener een lezenwaardige beschrijving."

Wie krijgen een ticket voor de Champions League?

"Direct gekwalificeerd voor de poulefase van de Champions League zijn de top vier uit Spanje, Italiё, Engeland en Duitsland, net als de top twee uit Rusland en Frankrijk en de kampioenen van Portugal, België, Oekraïne en Turkije."

"Dan zijn er ook nog aanwijsplekken voor de winnaars van de Europa League en Champions League van dit seizoen. Als we ervan uitgaan dat deze Europrese toernooien dit seizoen eveneens niet worden afgemaakt, komen die plekken terecht bij de kampioen van Nederland en de nummer drie van Frankrijk."

Huidige stand versus gecorrigeerde stand

"Voor de Premier League, de Primera División en de Serie A hebben we hebben de top vier volgens de gecorrigeerde stand uitgerekend, en vergelijken die nu met de huidige stand."

"Wat blijkt? Hoewel Manchester United in de huidige stand op plek vijf staat, laten de uitslagen van de gespeelde wedstrijden zien dat United sterker moet worden ingeschat dan Chelsea, de huidige nummer vier, en zelfs sterker dan Leicester City, de huidige nummer drie. Overigens, als de Europese schorsing van Manchester City gehandhaafd blijft, dan plaatsen Chelsea en United zich alsnog."

"Hier komt Atlético Madrid, vanaf een zesde plek in de huidige stand, de top vier in. De top drie is verder identiek met de huidige ranglijst."

"In de Serie A zijn er geen verschuivingen in de top vier. Eventuele Champions League-deelname gebaseerd op de huidige ranglijst komt overeen met de gecorrigeerde stand."

"Conclusie: het zou onrechtvaardig zijn om de huidige stand te gebruiken om deelname aan de Champions League te bepalen. Deelname zou gebaseerd moeten zijn op de sterktes van de teams zoals gebleken uit de resultaten van de tot nu toe gespeelde wedstrijden. Laat de sterkste teams strijden om de meest prestigieuze cup."