In een grot in Bulgarije hebben onderzoekers minstens 42.000 jaar oude resten gevonden van een Homo sapiens. Het gaat volgens de wetenschappers om de oudst bekende resten van de moderne mens in Europa, schrijven zij in het wetenschappelijke vakblad Nature.

De fossielen werden gevonden in een grot genaamd 'Bacho Kiro'. De mensen die er gestorven zijn behoren tot de vroege mensen die migreerden van Afrika naar Eurazië. Daar kwamen zij te leven naast de Neanderthaler, die ongeveer 8.000 jaar later uit Europa verdween.

De meeste menselijke resten waren te zwaar beschadigd om herkend te worden op basis van uiterlijke kenmerken. Wel zat er een kies tussen die nog intact was. Daarnaast werden ook duizenden dierlijke resten gevonden, evenals sieraden en gereedschap van steen en bot.

Onderzoek op de resten laat zien dat de grot minstens 43.000 jaar geleden al bewoond was. Dit is minder oud dan de gevonden menselijke resten. De dierlijke resten waren ouder, maar deze hadden sporen erop zitten afkomstig van gereedschap.

Een deel van het gevonden vuurstenen gereedschap. (Foto: Tsenka Tsjanova, licentie: CC-BY-SA 2.0)

Mens leerde van neanderthaler

Het gereedschap was gemaakt van vuursteen, afkomstig van een locatie 180 kilometer bij de grot vandaan. Het gereedschap was onder meer gemaakt van bisonbotten en een deel van de sieraden was gemaakt van de botten van beren.

De sieraden zijn gemaakt op een soortgelijke manier als de Neanderthalers gebruikten, wat er op zou wijzen dat de Homo sapiens door deze mensensoort werd beïnvloed.