Otters in dierentuinen 'jongleren' met stenen wanneer ze trek hebben, blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Exeter, gepubliceerd in het vakblad Royal Society Open Science.

De wetenschappers zagen de dieren vaak op hun rug liggen terwijl ze steentjes in de lucht sloegen. Vervolgens werden de stenen weer opgevangen en over het lichaam heen en weer gerold. Dat wordt 'steenjongleren' genoemd.

Eerst werd gedacht dat de otters met het steenjongleren oefenden om eten, zoals schelpdieren, te verzamelen. De dieren bleken het echter vooral te doen wanneer ze aan het wachten waren op de voedertijden in de dierentuin.

Om te achterhalen of het jongleren bedoeld was om het jagen op voedsel te oefenen of om te bedelen voor eten, werden twee soorten otters in een Britse dierentuin een reeks puzzels voorgeschoteld. Het oplossen van deze puzzels zou beloond worden met eten.

Jongleren maakt otters niet beter in puzzelen

De onderzoekers wilden achterhalen of de otters die meer jongleren dan de rest, beter zouden zijn in het oplossen van de puzzels. Dat zou moeten kunnen aantonen of het spelen met stenen een manier is om jagen te oefenen.

De vaker jonglerende otters bleken niet beter te zijn in het oplossen van puzzels. Wel denken de wetenschappers meer onderzoek nodig te hebben om zeker te weten dat steenjongleren wel of niet een manier is voor otters om beter te jagen.

Mogelijk helpt het rondgooien van stenen jonge otters met leren jagen en kunnen oude otters het jongleren gebruiken om scherp te blijven. Verder onderzoek moet dat nog uitwijzen.