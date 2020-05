Astronomen hebben een zwart gat gevonden dat voor zover bekend dichter bij ons zonnestelsel ligt dan andere bekende zwarte gaten. Het object werd gevonden met behulp van de sterren die eromheen draaien, meldt de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) woensdag.

Het gat bevindt zich op 'slechts' duizend lichtjaar van de aarde en werd bij toeval gevonden. In eerste instantie werd gezocht naar zogenaamde dubbelsterren: stelsels waar twee sterren om elkaar heendraaien.

Bij analyse van het stelsel HR 6819 bleek het niet om een dubbelster te gaan, maar om twee sterren en een zwart gat. Een van de sterren en het zwarte gat vormen het 'centrale paar' en draaien om elkaar heen, terwijl daar nog een tweede ster omheen draait.

HR 6819 is in de juiste omstandigheden zonder telescopen of verrekijkers aan de sterrenhemel te zien, waardoor dit zwarte gat voor zover bekend het enige is waarvan het stelsel met het blote oog zichtbaar is.

Het zwarte gat in kwestie is een dode ster: het ontstond nadat een ster ineenstortte en ontplofte tot een supernova, waarna alleen gebied overbleef waaruit zelfs licht niet kan ontsnappen.

In ons Melkwegstelsel zijn tot nu toe tientallen zwarte gaten ontdekt, meestal door de röntgenstraling die deze uitslaan. Mogelijk kan de ontdekking van het gat in HR 6819 een hint geven over hoe andere zwarte gaten te vinden zullen zijn. Volgens de astronomen zouden er miljoenen zwarte gaten verstopt zitten in de Melkweg.