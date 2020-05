Voor het eerst zijn er sporen van inmiddels uitgedroogde rivieren gevonden in de rotsen van Mars. Dat schrijven wetenschappers in het vakblad Nature Communications. Een rotswand van 200 meter hoog bestaat uit afzettingsgesteente, afkomstig uit rivieren die 3,7 miljard jaar geleden over de rode planeet stroomden.

De rivieren werden ontdekt door Britse, Franse, Italiaanse en Nederlandse onderzoekers, die satellietbeelden van de gesteenten analyseerden. De rivieren zouden hebben gestroomd in de Hellas-inslagkrater, op het zuidelijk halfrond van de planeet.

Het team paste technieken toe die al jaren op aarde worden gebruikt om lagen van afzettingsgesteenten te onderzoeken. De gesteenten in kwestie zijn waarschijnlijk slechts een deel van alle sporen die de rivieren hebben achtergelaten, maar de rest is mogelijk verloren gegaan door erosie of bedolven onder lagen van ander materiaal. Hoe de nieuw ontdekte rivieren eruit hebben gezien is nog niet vastgesteld.

Wetenschappers hebben al langer bewijs dat er op de rode planeet vroeger vloeibaar water kon zijn. De atmosfeer van de planeet zou dikker zijn geweest, zodat temperaturen beter vast konden worden gehouden om stromende rivieren mogelijk te maken.

Ook zou er een groot vloeibaar meer zijn onder de zuidpool van Mars en heeft de planeet mogelijk grondwatersystemen op 750 meter diepte.