Het voetbalseizoen 2019/2020 is als een nachtkaars uitgegaan. Vanwege het coronavirus ligt de competitie definitief stil. De KNVB heeft besloten geen kampioen aan te wijzen. In de Eredivisie mag Ajax, de huidige koploper, meedoen aan de Champions League. De clubs in de staart van de ranglijst degraderen niet. Maar is de huidige stand echt de beste eindranking? Wiskundigen Roel Lambers en Frits Spieksma van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben een andere eindstand berekend (PDF) en leggen deze uit.

Kijk voor meer informatie op Wetenschap.nu

"Van de 34 wedstrijden die elke club in de eredivisie speelt, hebben de meeste teams er 26 gespeeld. Alleen Ajax, AZ, Feyenoord, en FC Utrecht hebben er 25 gespeeld. Dus drie kwart van de competitie is achter de rug. Iedereen die niet onder een steen gelegen heeft, weet dat er door het coronavirus geen wedstrijden meer volgen."

"De KNVB heeft min of meer besloten om de huidige stand als definitieve ranking te nemen. Maar is de huidige stand de beste eindranking? Daar valt nogal wat tegen in te brengen."

Clubs hebben niet zelfde aantal wedstrijden gehad

"Verschillende clubs hebben een verschillend aantal wedstrijden gespeeld. FC Utrecht bijvoorbeeld, heeft een wedstrijd minder gespeeld dan Willem II. Als die club die wedstrijd zou winnen, komt het team in punten gelijk met Willem II, en zou op doelsaldo zelfs boven Willem II uitkomen."

"Verder hebben de clubs tegenstanders van verschillende sterkte gehad. Dus bijvoorbeeld: ADO heeft nog acht wedstrijden tegoed, waaronder wedstrijden tegen Fortuna, Emmen, VVV, en PEC. Concurrent Fortuna Sittard zou nog tegen onder meer PSV, AZ, en Ajax moeten spelen."

"Deze methode kent aan een team niet alleen punten toe op basis van het wedstrijdresultaat, maar houdt ook rekening met de relatieve sterkte van de tegenstander, en met het aantal gespeelde wedstrijden. Op die manier telt een goed resultaat tegen een goede tegenstander meer mee dan een goed resultaat tegen een mindere tegenstander. Op basis van die berekening komen wij tot onze eindstand."

De 'echte' eindstand: AZ (0,361)

Ajax (0,342)

Feyenoord (0,324)

PSV (0,292)

Willem II (0,290)

FC Utrecht (0,258)

Vitesse (0,256)

Groningen (0,236)

Heracles (0,216)

Heerenveen (0,204)

FC Emmen (0,198)

Sparta (0,186)

FC Twente (0,181)

VVV (0,170)

FortunaSittard (0,155)

PEC Zwolle (0,144)

ADO Den Haag (0,107)

RKC (0,101)

"Onze conclusie: AZ heeft een gerechtvaardigde claim op Champions League-deelname, Willem II mag op basis van de competitie terecht Europa in en als er teams moeten degraderen dan zijn het zonder twijfel ADO en RKC."