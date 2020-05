De Hubble-ruimtetelescoop heeft vastgelegd hoe de verre komeet C/2019 Y4, ook wel de ATLAS genoemd, uit elkaar valt in tientallen stukken. Het komt vaker voor dat kometen uit elkaar vallen, maar het is vrij uniek dat dit duidelijk in beeld wordt gebracht.

De beelden werden gemaakt op 20 en 23 april, kort voor de dertigste verjaardag van de satelliet. Eerder werd al vermoed dat ATLAS aan het opbreken was, nadat het object steeds minder goed zichtbaar begon te worden voor onderzoekers.

ATLAS werd in december 2019 voor het eerst gespot door astronomen in de Amerikaanse staat Hawaï. Tot maart van dit jaar was de komeet ontzettend fel en werd zelfs voorspeld dat hij in mei met het blote oog te zien zou zijn, maar vanaf maart begon de felle lichtstaart te dimmen.

Een amateurastronoom wist op 11 april drie brokstukken van de ATLAS-komeet te fotograferen, waarna Hubble op de ijzige lichtstaart werd gericht. Het opbreken van kometen gaat ontzettend snel en is vrijwel niet te voorspellen, wat de beelden van Hubble vrij uniek maakt.

Op de beelden zijn de verschillende brokstukken te zien, die elk ongeveer zo groot zijn als een huis. Sommige stukken lijken wel zichtbaar op de ene foto, maar op de andere niet. Dit zou bijvoorbeeld kunnen komen omdat de brokken licht anders reflecteren en dus twinkelen in het zonlicht.

Hubble maakte de foto's terwijl de komeet op 145 miljoen kilometer van de aarde vloog, in de baan van de planeet Mars. Op 23 mei komt het object het dichtst langs aarde, op ongeveer 115 miljoen kilometer afstand.