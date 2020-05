De alpensneeuwhoen kan zijn immuunsysteem verminderen om zo energie te besparen en warm te blijven in de koude nachtperiodes op de Noordpool, schrijven Scandinavische wetenschappers in het vakblad Journal of Experimental Biology.

In de lange poolnachten, die weken kunnen duren, moeten vogels zien te overleven in extreme kou en met een gebrek aan voedsel. Hierdoor is het lastig voor de dieren om de lichaamswarmte op peil te houden.

Vooral de alpensneeuwhoen heeft hier moeilijk mee, het is namelijk de meest noordelijk wonende landvogel op aarde. De vogel blijkt liever het risico te lopen om ziek te worden dan om kou te vatten of te verhongeren: hij vermindert het energieverbruik van zijn immuunsysteem.

Het viel onderzoekers op dat als deze vogels ziek werden gedurende wintertijd, tijdens de lange nachten, dat hun immuunsysteem weinig actief was. Gedurende het einde van de lente werd er juist meer energie verbruikt door het immuunsysteem zodra een vogel ziek werd.

Wel is er bij de Noordpool 's winters een minder grote kans dat dieren besmet raken met ziektes, schrijven de onderzoekers. Hierdoor heeft de hoen al een vrij zwak immuunsysteem, wat hij dus verder uitschakelt om zijn interne verwarming voldoende te laten loeien.