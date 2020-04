Een planetoïde van 2 kilometer doorsnee, ongeveer dezelfde lengte als de Utrechtse Oudegracht, scheerde woensdagmiddag langs de aarde. Het object, 1998 OR2 genaamd, kwam voorbij op 6,3 miljoen kilometer afstand. Dat is ongeveer zestien keer de afstand tussen de aarde en de maan, wat astronomisch gezien 'in de buurt' is.

Rond 12.00 uur 's middags kwam het object voorbij. De eerstvolgende keer dat het zo dicht bij de aarde komt zal in 2079 zijn, als het op ongeveer 1,5 miljoen kilometer afstand langskomt.

De komende tweehonderd jaar is 1998 OR2 geen gevaar voor onze planeet, durft Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA met zekerheid te zeggen. Toch staat het object aangeschreven als "mogelijk gevaarlijke planetoïde". Als de baan van het object namelijk ook maar een beetje verandert, kan het over duizenden jaren op directe ramkoers met de aarde komen te liggen.

Zoals de naam suggereert werd de planetoïde in 1998 ontdekt. Sindsdien wordt het object constant in de gaten gehouden. Woensdag kregen astronomen de kans om het object van vrij dichtbij te observeren.

Het is vrij uniek dat een object zo groot als 1998 OR2 zo dicht bij de aarde komt, stelt NASA. De laatste keer dat dit gebeurde, was in september 2017 toen de 5 kilometer grote planetoïde Florence voorbij 'scheerde'. Florence bleef toen op een afstand van bijna 7 miljoen kilometer.