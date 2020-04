Op en langs de weg is veel te zien. Maar hoe heten al die dingen? Weinig automobilisten kennen ze, maar in de wegwereld hebben ze er allerlei benamingen voor.

Geleiderail

Iemand die in de wegwereld werkt zal nooit 'vangrail' zeggen. Bij Rijkswaterstaat wordt de term "geleiderail" gebruikt. Nadat er in de jaren vijftig en zestig steeds meer ongelukken gebeurden waarbij auto’s van de ene naar de andere rijbaan schoten, werden in 1965 de eerste barrières van verzinkt staal opgeworpen. Per strekkende kilometer kost een dubbelzijdige vang-, eh, geleiderail circa 200.000 euro.

Rammelstrook

Ineens trilt je hele auto en hoor je luid geratel. Je rijdt over ribbels in de weg die er met opzet zijn aangebracht. Dat is gedaan om het verkeer te laten afremmen of om automobilisten te waarschuwen voor een gevaarlijke plaats. Rotondes hebben soms aan de binnenzijde een rammelstrook om chauffeurs die de kantjes willen afsnijden te ontmoedigen. Rammelstroken worden ook in de lengterichting naast de rijbaan aangelegd om te voorkomen dat induttende automobilisten de berm in zullen schieten. In Nederland zie je zulke rammelstroken vooral in Flevoland.

Rimpelbuisobstakelbeveiliger

Tegen een paal, een pilaar of een bord langs de snelweg knallen is niet wat je wilt. Vandaar dat we sinds begin jaren tachtig rimpelbuisobstakelbeveiligers hebben. Niet alleen een scrabblewoord met een hoge woordwaarde, maar vooral een middel om de botsingsenergie zo elegant mogelijk op te vangen. De rimob, zoals de handzamere afkorting luidt, oogt als een minivangrail in de vorm van een V of een U. Hij absorbeert de schok van een frontale aanrijding. Bij een botsing aan de zijkant geleidt hij een voertuig langs het object dat hij moet beschermen.

Andreasstrip

Een Andreasstrip is een reflecterende rubberen of kunststof strip op 150 meter vóór een Rijkswaterstaat-auto die bij de afzetting van een rijstrook staat. Doorgaans liggen er drie Andreasstrips. Ze zijn een laatste waarschuwing voor chauffeurs die alle andere aanwijzingen (rode kruizen, knipperende pijlen) hebben gemist.

Als je over een Andreasstrip rijdt, word je wakker geschud en kun je hopelijk nog je stuur omgooien. Maar waarom heet het een Andreasstrip? Het blijkt vernoemd naar André Timmermans, een districthoofd van Rijkswaterstaat die de hobbelstrip in 1987 uitvond. Het aantal aanrijdingen met wegafzettingen is sindsdien flink afgenomen.

Kantelwalspaneel

Soms veranderen dingen op de snelweg. Er gaat een spitsstrook open of een tunnelbuis dicht, bijvoorbeeld. Je wilt dan een verkeersbord dat zich kan aanpassen aan de situatie. Op plekken waar zoiets vaak gebeurt, wordt dan een kantelwalspaneel neergezet. Het bord bestaat uit driehoekige verticale balken die kunnen ronddraaien. Zo vormen ze elke keer weer een ander beeld. Kantelwalspanelen worden op afstand bestuurd. Ze zijn er ook in Duitsland en ook daar is er een mooie naam voor: Prismawender.

CADO

Zie je een rood bordje met CADO erop, dan nader je een calamiteitendoorgang (ook wel calamiteitendoorsteek). Gewoon doorrijden, want alleen officiële hulpdiensten mogen er gebruik van maken. Bij een CADO kan een deel van de vangrail tussen twee rijstroken worden opengeklapt. Dat gebeurt op afstand vanuit de verkeerscentrale. Het biedt politie, brandweer en ambulance een shortcut. CADO’s worden ook wel gebruikt om verkeer van de ene naar de andere rijbaan te geleiden als er wegwerkzaamheden zijn.

Varkensrug (ook: jumboblok)

Aan het eind van een parkeervak ligt vaak een halfrond stenen obstakel, meestal in een opvallende kleur. Het is niet zo hoog dat het een auto beschadigt, maar wie ertegenaan rijdt weet wel meteen dat hij niet verder kan. Varkensruggen worden bijvoorbeeld ook gebruikt als afscheiding tussen een rijbaan voor auto's en een fietspad. Er zijn ook varkensruggen met twee gaten. Die dienen meestal als tijdelijke afscheiding en kunnen snel met een heftruck worden opgepakt.

