Telescoop Hubble, van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, bestaat vrijdag dertig jaar. Foto's die door Hubble zijn gemaakt, hebben tot een aantal belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen geleid.

Ter ere van de dertigste verjaardag van de telescoop presenteert NASA speciale verjaardagsfoto's, die de telescoop heeft genomen van onder meer verschillende sterrenstelsels. Zo is er een foto van sterrenstelsel UGC 2885, ook wel 'Godzilla Galaxy' genoemd, vrijgegeven.

Een foto van sterrenstelsel UGC 2885, ook wel 'Godzilla Galaxy' genoemd. (Foto: NASA, ESA, & B. Holwerda - University of Louisville)

De telescoop werd in het jaar 1990 gelanceerd door NASA en is vernoemd naar de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble. De telescoop draait rondjes om de aarde en wordt gebruikt voor het maken van scherpe foto's in het heelal. Het object weegt zo'n 11.000 kilogram.

Een van de bekendste foto's die door de Hubble is genomen, is die van de zogenoemde Adelaarsnevel. De foto van de Adelaarsnevel werd in 1995 genomen en ging de hele wereld over.

Heldere sterren op een foto van de zogenoemde Adelaarsnevel. (Foto: ESA/Hubble & NASA)

Defecte spiegel in eerste drie weken na lancering

In de eerste weken na de eerste lancering kwam men erachter dat de Hubble niet zulke scherpe beelden maakte als verwacht. Uiteindelijk bleek dit te liggen aan een defecte spiegel. In 1993 werd er een speciale ruimtemissie op touw gezet om het mankement te verhelpen. Deze missie bleek naderhand geslaagd te zijn.

Aanvankelijk maakte de Amerikaanse president George W. Bush in 2004 bekend dat er geen onderhoudswerkzaamheden meer verricht zouden worden aan de telescoop. Dit gebeurde in 2008 echter toch weer.

De telescoop zweeft inmiddels dertig jaar door het heelal. Hoelang de Hubble nog operationeel zal blijven, is niet bekend. NASA heeft in ieder geval laten weten dat ze hoopt dat de telescoop nog een aantal jaren werkt.

Het sterrencluster Westerlund 2. De foto werd vrijgegeven op de 25e verjaardag van de telescoop. (Foto: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), A. Nota (ESA/STScI) & the Westerlund 2 Science Team)