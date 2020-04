Zonder roofdieren in de buurt om op ze te jagen, maken de Zuidoost-Europese Egeïsche muurhagedissen gebruik van de situatie om met extra sterke geursignalen met vrouwtjes te flirten. Dat ontdekte een internationaal team van onderzoekers, die de bevindingen beschrijven in het vakblad Journal of Animal Ecology.

Verschillende diersoorten, van reptielen tot apen, maken gebruik van geurtjes om een partner te vinden of om soortgenoten te waarschuwen voor gevaar. Roofdieren kunnen deze geuren echter ook gebruiken, maar dan om hun prooien op te sporen.

Om te ontdekken hoe de Egeïsche muurhagedis, die leeft in Albanië, Bulgarije, Griekenland en Noord-Macedonië, zich zou gedragen in een omgeving zonder roofdieren, plaatsten onderzoekers de dieren in groepen op kleine proefeilandjes zonder roofdieren. In elke groep zaten twaalf vrouwtjes en acht mannetjes, die afkomstig waren van dezelfde populatie op het Griekse eiland Naxos.

Egeïsche muurhagedissen produceren geuren in klieren op hun dijen. Normaal gesproken moeten ze voorzichtig zijn met hoe sterk ze het 'parfum' maken en verspreiden, maar nu was er geen gevaar voor ze. Na vier generaties hadden de hagedissen een nieuw, sterker geurtje ontwikkeld en was de populatie op de eilandjes sterk gegroeid.

Dit laat volgens de onderzoekers zien dat hagedissen als het ware "een nieuw parfum opspuiten om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving".

Eén van de eilanden waar de hagedissen vrij hun gang konden gaan. (Foto: Colin Donihue)