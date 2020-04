De hormoonbehandeling die transgenders kunnen krijgen, blijkt een positief effect te hebben op de gezondheid van hun botten. Dat blijkt uit het proefschrift Bone health in transgender people van Chantal Wiepjes van Amsterdam UMC. Wiepjes vertelt aan NU.nl over het onderzoek waarop zij donderdag promoveerde.

"In botten wordt voortdurend nieuw botweefsel gevormd en oud weefsel afgebroken. Hierdoor groeien ze en kunnen herstellen, zoals na een breuk. Geslachtshormonen hebben invloed op zowel de botopbouw als het onderhouden van de stevigheid van de botten. Voor de puberteit is de hoeveelheid bot in het lichaam bij jongens en meisjes hetzelfde."

"Tijdens de puberteit neemt de hoeveelheid hormonen in het lichaam toe. Geboren jongens krijgen meer testosteron, geboren meisjes meer oestrogenen. Jongens ontwikkelen bredere en sterkere botten dan meisjes. Geslachtshormonen spelen ook een belangrijke rol in het sterk houden van de botten. Dit effect is vooral duidelijk bij vrouwen in de overgang. Omdat zij (bijna) geen geslachtshormonen meer hebben, krijgen zij brozere botten."

"Bij transgenders veranderen die geslachtshormonen in het lichaam door de behandeling. Hierdoor dachten artsen en onderzoekers dat een hormoonbehandeling slecht zou zijn voor de botkwaliteit. Daarom is in de zorg voor transgenders altijd veel aandacht voor gezonde botten geweest."

"Bijvoorbeeld door een botdichtheidsmeting. Bij zo'n botdichtheidsmeting meet een arts hoe goed je door het bot heen kunt kijken. Hoe beter je door het bot heen kunt kijken, hoe zwakker het is. Hoe hoger de botdichtheid, hoe beter. Door die metingen weten we wat de invloed van de hormoonbehandeling is op de botdichtheid en daarmee de kwaliteit van de botten bij transgenders."

Als mensen ouder worden, neemt de botdichtheid altijd af

"Uit verschillende onderzoeken blijkt dat hormonen niet slecht zijn voor de botten van transvrouwen. Al na een jaar van hormoonbehandeling was een toename meetbaar van de botdichtheid. Die toename was bij alle transvrouwen zichtbaar, maar was nog sterker bij transvrouwen die ook vitamine D gebruikten. Na tien jaar hormoonbehandeling waren er geen veranderingen meer. Als mensen ouder worden, neemt de botdichtheid altijd een beetje af."

"Opvallend is echter dat de botdichtheid bij transvrouwen niet veranderde. Wel was duidelijk een effect zichtbaar van de oestrogeenspiegel in het bloed. Transvrouwen met een goede oestrogeenwaarde hadden een grotere toename in botdichtheid dan transvrouwen met een lagere oestrogeenwaarde. Het is dus belangrijk om de medicijnen die bij een hormoonbehandeling horen, goed en trouw te gebruiken."

Transmannen van 50 of ouder hadden een grotere stijging in botdichtheid

"Ook onderzoeken bij transmannen lieten zien dat hormonen de botkwaliteit niet negatief beïnvloedden. Na een jaar was een kleine stijging in botdichtheid gemeten. Opvallend was dat oudere transmannen (vijftig en ouder) een grotere stijging in botdichtheid hadden. Dit komt waarschijnlijk doordat zij voor de start van de behandeling al in de overgang waren, waardoor zij een tekort aan hormonen hadden."

"Daardoor had de behandeling een groter effect. Na tien jaar werd geen verandering meer in de botdichtheid gevonden, terwijl je zou verwachten dat die zou afnemen. Ook bij hen heeft een hormoonbehandeling een positief effect op de botdichtheid."

Geen regelmatige botdichtheidsmeting

"Hormoonbehandeling heeft dus geen slechte invloed op de botgezondheid van transgenders. Een regelmatige botdichtheidsmeting is daarom niet nodig. Uitleg over een goede botgezondheid is wel belangrijk. Hierbij kun je denken aan de consumptie van voldoende zuivelproducten (waar calcium in zit), voldoende vitamine D en regelmatige lichaamsbeweging om de botten sterk te maken en te houden."

"Daarnaast is het belangrijk dat de hormonen goed worden gebruikt, omdat een te lage oestrogeenwaarde in het bloed samenhangt met een achteruitgang van de botdichtheid."