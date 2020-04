Ruimterots 'Oumuamua werd mogelijk door een ster van een planeet gescheurd, waarna het door de heftige zwaartekracht van de ster tot een sigaarvorm werd gerekt. De oorsprong van de eerste planetoïde die vanuit een ander planetenstelsel ons zonnestelsel betrad, was lange tijd onbekend, maar Chinese en Amerikaanse astronomen denken nu het antwoord te hebben, schrijven zij in vakblad Nature Astronomy.

'Oumuamua werd in 2017 ontdekt met een telescoop op Hawaï. Zijn naam is Hawaïaans voor 'boodschapper van ver die als eerste aankomt'. De sigaarvorm van het object viel meteen op, omdat planetoïden normaal gesproken niet zo uitgerekt zijn. 'Oumuamua is 40 meter breed en 400 meter lang, net iets groter dan de Gerbrandytoren in IJsselstein.

Vanwege de ongebruikelijke vorm ontstond het vermoeden dat de ruimtesigaar nog weleens een ruimteschip van buitenaardse wezens zou kunnen zijn. Dit kon volgens een eerdere studie in Nature Astronomy niet het geval zijn.

Op basis van computersimulaties concluderen de astronomen nu dat 'Oumuamua een soort splinter is van een gebroken planeet. Deze planeet draaide mogelijk miljarden jaren geleden om een verre ster. Het hemellichaam kwam te dicht bij de ster, waarna de zwaartekracht van de ster de planeet uit elkaar trok en meerdere sigaarvormige stenen achterliet.

Minstens één van deze stenen is uit dit planetenstelsel weggeschoten, om in 2017 te worden gespot door astronomen op aarde.