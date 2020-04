Op snijplanken, kranen en gootstenen vinden microbiologen ware explosies van bacteriën. Toch zijn dat niet de smerigste plekken in huis. Waar vind je die dan wel?

Ben jij een 'quarantaineslons'? Doe de test van Quest!

"Hoe komt er stront in de keuken? Dat was altijd een van mijn tentamenvragen", vertelt Frans van Knapen. Hij was hoogleraar levensmiddelenhygiëne en veterinaire volksgezondheid aan de Universiteit Utrecht. Doordat we onze handen niet wassen nadat we naar de wc zijn geweest? "Klopt", zegt Van Knapen.

"En als we onze handen wel wassen, dan doen we het verkeerd. Vuil komt aan de handdoek. Dus zelfs al weet de volgende persoon wel hoe het moet, dan krijgt hij de bacteriën tijdens het afdrogen toch aan zijn handen. Maar dat is niet de belangrijkste bron."

Wat dan wel? Van Knapen: "De kattenbak staat in de keuken. Dat beest doet zijn ding en komt daarna op het aanrecht kijken of er wat te jatten valt." Heb je een hond? "De hond is net uitgelaten en zet zijn voorpoten op het aanrecht. Eens zien of er nog wat lekkers ligt."

Geen huisdieren? "Je boodschappentas heeft in de winkel op de grond gestaan. Waar zet ik hem neer als ik thuiskom? Op het aanrecht. Dan hoef je je niet af te vragen hoe er stront op het aanrecht komt. We zijn een stel smeerpijpen."

Foto: NU.nl/Jules Jessurun

Darminhoud op het vlees

Poepbacteriën kennen nóg een weg naar de keuken: via vlees. In het slachthuis doen ze hun best om de ingewanden van de dieren intact te laten zodat er niets uit lekt. Toch zitten er vaak sporen van darminhoud op vlees.

Ook op groente en fruit worden poepbacteriën gevonden, zij het lang niet zo vaak als op een vleeslap. "Op alles wat je koopt, zit fecale bezoedeling", zegt Van Knapen. De boodschappen stoppen we in onze zelf meegenomen tas, maar die wassen we nooit.

Dat hoeft niet erg te zijn. Tijdens het bakken sterven de bacteriën. Maar voordat vlees de pan in gaat, ligt het vaak op een snijplank. En onze vingers komen weer aan het gasfornuis, de koelkast en de kraan. Het zal niet verrassen dat microbiologen op die plaatsen regelmatig darmbewoners tegenkomen, waarbij de snijplank het vaakst besmet is.

Gebruik daarom aparte snijplanken voor groente en vlees. En was de plank meteen af met water en zeep, laat hem daarna goed drogen. Daarmee voed je wel een nog dichter bevolkt broeinest voor bacteriën: de gootsteen. Wanneer is die voor het laatst geschrobd? Het is er lekker vochtig, wat bacteriën heerlijk vinden. Toch kan het nog viezer.

“Sponsjes zijn nog erger dan vaatdoekjes” Peter Molenaar, RIVM

Bacteriën vieren feest

Oeps, er ligt een rood plasje vleessap. Wat nu? Dat veeg je op met een doekje, dat al nat ligt te wezen naast de kraan. Gefeliciteerd, je hebt zojuist je aanrecht besmet. Op 1 vierkante centimeter doek leven miljarden bacteriën. Het liefst voorkom je dat een doekje een biologisch wapen wordt. "In een nat dweiltje krijg je uitgroei van bacteriën", zegt Peter Molenaar, deskundige infectiepreventie aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "Vervang doekjes daarom elke dag. En gebruik het doekje uit de keuken niet op de wc en andersom."

"Maar sponsjes zijn nog erger dan vaatdoekjes", zegt Molenaar. "Je krijgt ze vanbinnen niet droog." Bacteriën nestelen zich diep in de spons, hechten zich vast en vieren een feestje. Het zijn de dichtstbevolkte gebieden in huis.

Foto: Thinkshock

Pas op met ouderen en zieken

Het lijkt een wonder dat we niet vaker ziek zijn. Maar het gaat er niet alleen om hoevéél bacteriën ergens zitten, zegt Molenaar. "De vraag is of het schadelijke bacteriën zijn en of je een goede weerstand hebt." De meeste bacteriën kunnen geen kwaad. En het zuur in je maag en andere verdedigingsmechanismen in je lijf weten ziekmakers effectief uit te schakelen.

Het is wel oppassen met bijvoorbeeld ouderen en zieken, die zijn vatbaarder. En kindergezichtjes die onder het chocolade-ijs zitten, veeg je liever niet af met de keukenlap.

Toch gaat het ook met kerngezonde mensen soms mis. De dag na een barbecue klagen we soms over "een buikgriepje". Dat heeft met griep niets te maken, je darmen zijn van slag door ziekmakers. Het RIVM schat het aantal salmonellazieken op 50.000 per jaar, 80.000 mensen hebben klagende darmen door bacteriën uit rauw vlees.

In hoeverre dat te wijten is aan vieze vaatdoekjes, en of die ook levens eisen, is niet vast te stellen. Maar de belangrijkste manier om zelf uit de problemen te blijven is door op de juiste momenten je handen te wassen. En het liefst een beetje grondig.

