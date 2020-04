Rondom het zwarte gat in het centrum van de Melkweg 'danst' een ster in een rozetvorm, ontdekten astronomen met de Very Large Telescope (VLT) van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO). Deze beweging was nog nooit bij een ster waargenomen, maar na 27 jaar observaties is dit nu met zekerheid gezien in het centrum van de Melkweg.

Per 'rondje' dat de ster, S2 genaamd, om het zwarte gat Sagittarius A* draait, schuift de omloopbaan van de ster een stukje op. Hierdoor ziet de 'wals' die S2 rondom het zwarte gat uitvoert eruit als een rozet.

Deze manier van bewegen werd ongeveer honderd jaar geleden al voorspeld door Albert Einstein, maar er werd pas één keer eerder bewijs voor gevonden. Zo werd eerder al geconcludeerd dat Mercurius ook op een dergelijke wijze om onze zon beweegt.

Nu is de beweging voor het eerst bij een ster waargenomen. S2 doet tijdens zijn dans ongeveer zestien jaar over één omloop en scheert daarbij op minder dan 20 miljard kilometer langs het zwarte gat. Dit is 120 keer de afstand tussen de zon en de aarde.

Op het dichtstbijzijnde punt bij het zwarte gat komt de ster met ongeveer 9.000 kilometer per seconde voorbij, ofwel ongeveer 3 procent van de snelheid van het licht.

De Melkweg zoals het eruit zou zien als mensen radiogolven konden waarnemen met het blote oog. De witte vlek in het midden is waar het zwarte gat Sagitarrius A* zich bevindt. (Foto: Dr Natasha Hurley-Walker (ICRAR/Curtin) en het GLEAM Team)