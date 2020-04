De homo erectus liep mogelijk al 200.000 jaar eerder rond op aarde dan aanvankelijk werd gedacht. Een team met onderzoekers uit vijf landen concludeert dat één gevonden schedel om en nabij de twee miljoen jaar oud kan zijn.

Het zou gaan om een homo erectus die op ongeveer driejarige leeftijd is overleden. De vondst werd in 2015 gedaan nabij de opgravingsplek Drimolen in Zuid-Afrika, dat zo'n 40 kilometer boven Johnanesburg ligt.

In gesprek met meerdere internationale media vertelt onderzoeksleider Andy Herries dat de schedel in elkaar is gezet na het verzamelen van meer dan 150 delen. "Het is ongekend om zoveel passende deeltjes van één schedel te vinden, zodat je uiteindelijk een volledige exemplaar hebt."

De bruikbare vondst is bovendien extra bijzonder, omdat de uitgestorven mensensoort op jonge leeftijd extra kwetsbaar was, redeneert Harries. "De groep waar deze twee- of driejarige onderdeel van was, kan de oorsprong van iedereen op aarde zijn geweest."

De homo erectus zou het Afrikaanse landschap zo'n twee miljoen jaar geleden hebben gedeeld met twee andere uitgestorven mensensoorten: de Paranthropus en Australopithecus sediba. Wetenschappers onderzoeken nog of de drie soorten menselijke voorouders invloed hebben gehad op elkaars bezigheden en uitsterving.