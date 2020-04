Onderzoekers hebben op Antarctica de resten gevonden van een regenwoud dat 90 miljoen jaar geleden de tegenwoordige ijsvlaktes van het continent bedekte. Zij beschrijven de vondst in het vakblad Nature.

In de zeebodem nabij het continent vonden de wetenschappers onder meer boomwortels en pollen. Analyse op deze sporen laat zien dat het vroeger aanzienlijk warmer was op Antarctica, waar het tegenwoordig op het koudste punt -55 graden Celsius kan worden.

De restanten stammen uit het krijt, een tijdsperiode die duurde van ongeveer 145 tot 66 miljoen jaar geleden. Het was bekend dat er miljoenen jaren geleden een regenwoud was op het continent, maar over het klimaat op Antarctica tijdens het krijt was nog weinig bekend.

Nu concluderen wetenschappers dat de temperaturen tijdens de zomers op West-Antarctica 90 miljoen jaar stegen tot 19 graden Celsius. Het water van rivieren en moerassen kon tot 20 graden worden.

Wat dit extra fascinerend maakt voor de onderzoekers, is dat het vier maanden per jaar op de zuidpool non-stop nacht is. Voor een derde van een jaar is er dus geen zonlicht, wat plantengroei bemoeilijkt. Wel was er een grote hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer.

Hoe Antarctica zo kon afkoelen dat regenwoud werd vervangen door ijsschotsen, is nog onbekend.