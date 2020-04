Wetenschap Had een Marokkaanse sultan echt 1.171 kinderen? In theorie kan het wel Slideshow Infographic Video 18 x gedeeld Sultan Moulay Ismail van Marokko (1634-1727) is volgens Guinness World Records de wereldrecordhouder kinderen krijgen. Hij zou er minstens 1171 kinderen hebben gehad, met dank aan zijn 4 echtgenotes en een harem van 500 vrouwen. Maar wat is er waar van dit verhaal?