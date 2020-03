Neanderthalers waren niet alleen vleeseters zoals altijd werd gedacht, zij haalden hun voedsel ook uit zee, zo blijkt uit een onderzoek dat vrijdag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Tot nu toe werd gedacht dat het vissen naar voedsel alleen door de moderne mens werd gedaan, maar de wetenschappers ontdekten dat een groep Neanderthalers aan de kust in het zuiden van het huidige Portugal zich ook tegoed deden aan onder meer haaien, dolfijnen, zeehonden, mosselen en krabbetjes.

De groep internationale wetenschappers onderzocht in samenwerking met de universiteit van het Duitse Göttingen oeroude afvalbergen in het zuiden van Portugal, die voor het grootste gedeelte uit schelpen bestaan. De Neanderthalers in kwestie haalden de helft van hun voedsel uit zee, aldus de onderzoekers, de andere helft bestond uit landbeesten zoals herten, geiten, paarden, schildpadden en voorlopers van koeien.

Ten tijde dat de Neanderthalers in het latere Europa zaten, leefde in Afrika de homo sapiens, de voorloper van de moderne mens. Tot nu toe was de theorie dat alleen de homo sapiens vis at en dat door de visvetten het brein beter werd ontwikkeld en 'we' daardoor inventiever en creatiever werden. Door deze ontwikkeling zou de homo sapiens uiteindelijk de Neanderthalers hebben verdreven, was altijd het idee.