Astronaut André Kuipers bracht in totaal 203 dagen door in de kleine ruimtes van het internationaal ruimtestation (ISS). De Europese ruimtevaartorganisatie ESA organiseerde donderdag een speciale uitzending, waarin Kuipers en zijn Belgische collega Frank De Winne adviezen gaven over hoe het uit te houden in thuisisolatie ten tijde van het coronavirus.

De ervaringen die astronauten opdoen in de ruimte, kunnen ook toepasselijk zijn voor de huidige situatie op aarde, waarbij mensen wereldwijd thuis moeten blijven om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Op 400 kilometer hoogte zitten astronauten immers een lange tijd samen in één afgesloten ruimte. Hoe houden ze dat vol?

De regels volgen

Ruimtemissies worden gestuurd met strenge regels door missieleiders in onder meer de Verenigde Staten en Europa. "Voor astronauten is er natuurlijk wel een verschil", vertelt De Winne. "Wij kozen voor die situatie, dat is nu wel anders." Maar door het volgen van de opgelegde protocollen en door te luisteren naar de leidinggevenden, kunnen ruimtemissies slagen.

Kuipers benadrukt ook dat mensen naar de wetenschap en de specialisten moeten luisteren: "Laat die mensen hun werk doen."

Astronaut Frank De Winne tijdens zijn verblijf in het ISS in 2009. (Foto: NASA)

Gezond blijven

"Om te voorkomen dat we ziek de ruimte ingaan, moeten we twee weken voor de lancering in quarantaine", vertelt Kuipers. "Als we met een virusinfectie naar boven gaan, kan dat de hele missie in gevaar brengen." Daarnaast is hygiëne in de ruimte ook van groot belang. Uit onderzoek is gebleken dat het immuunsysteem van astronauten verlaagd is in de ruimte, dus zijn ze vatbaarder voor mogelijke ziekten.

Op aarde is het overigens wel makkelijker om jezelf te wassen: in het ISS is geen stromend water. "Als je naar het toilet gaat, moet je alles schoonmaken met vochtige doekjes."

Ook is het belangrijk om te blijven bewegen. Astronauten zien hun spiermassa afnemen door een gebrek aan zwaartekracht. Door te trainen op speciale apparaten, zoals een loopband waar iemand met kabels aan vastzit, kunnen ze gezond blijven. Ook op aarde is in beweging blijven belangrijk. "Je wil thuis ook niet de hele dag op de bank blijven zitten", vertelt Kuipers.

98 Video André Kuipers geeft tips over leven in isolatie

Zorg voor een goede sfeer

Astronauten zitten maandenlang op elkaars lip. Een goede sfeer is daarom van groot belang. "Erken je eigen fouten, let op elkaar en elkaars gevoelens. Goed communiceren is erg belangrijk", aldus Kuipers. De Winne voegt toe dat hij en zijn collega's bijvoorbeeld irritaties bespraken bij het avondeten.

"Voor jezelf maakt het misschien niet uit als je je sokken laat slingeren. Voor de mensen om mij heen kan dat anders zijn. Je moet soms ook je gedrag aanpassen, zodat iedereen zich goed voelt."

Een foto van de maan die André Kuipers maakte vanuit het ISS. (Foto: ESA/NASA)

Vermaak jezelf

Om de tijd door te komen en niet gek te worden in isolatie, is het volgens De Winne goed om jezelf te vermaken. "Ik ging uitlegvideo's maken voor kinderen, anderen nemen muziekinstrumenten mee naar de ruimte." Zo nam de Canadese ruimtevaarder Chris Hadfield een eigen versie op van het nummer Space Oddity van zanger David Bowie.

330 Video Space Oddity

Houd contact met bekenden

Vanuit het ISS kunnen astronauten bellen en skypen met bekenden op aarde. "Het eerste wat ik deed toen ik aankwam, was mensen bellen", zegt Kuipers. "Ook nu is dat goed. Bel die tante of die oud-collega. Denk ook aan de mensen die alleen thuiszitten." Kuipers benadrukt dat het belangrijk is om contact te houden, dat doen astronauten ook vanuit het ISS.