Net zoals de felgekleurde staarten van pauwen of de grote geweien van elanden, wordt de slagtand van narwals gebruikt om vrouwtjes aan te trekken. Dat schrijven Amerikaanse, Braziliaanse en IJslandse onderzoekers in het vakblad Biology.

De 'zee-eenhoorn' heeft een grote slagtand op het voorhoofd, waarvan het precieze gebruik nog onderwerp van discussie is onder biologen. Onderzoek op de dieren is ook vrij lastig, omdat ze alleen in het noordpoolgebied leven en veelal verstopt zitten onder het ijs.

Verschillende onderzoeken zeggen dat de slagtand mogelijk wordt gebruikt om te jagen of met andere mannetjes te vechten, of dat die als communicatie wordt gebruikt door onderling de slagtanden langs elkaar te wrijven.

Nu denken biologen dat de slagtand mogelijk wordt gebruikt om vrouwtjes aan te trekken. De onderzoekers komen tot deze conclusie na het 35 jaar lang observeren van 245 mannetjesnarwals rondom de noordpool.

Lichaamsdelen die gebruikt worden om vrouwen aan te trekken, zijn vaak disproportioneel groot, zoals een 3 meter lange slagtand bij een dier dat gemiddeld 4 tot 5 meter groot is. Ook zou een lichaamsdeel dat bij seksuele selectie wordt gebruikt sterk kunnen verschillen bij mannetjes onderling, omdat alleen de grotere sterkere exemplaren zo'n grote slagtand kunnen ontwikkelen.

Beide 'eisen' werden geconstateerd bij de narwalslagtanden. Grotere mannetjes kunnen dus grotere slagtanden krijgen, wat aantrekkelijker is bij narwalvrouwtjes. De onderzoekers hopen meer te weten te komen over narwals door in de toekomst drones boven en onder het ijs te gebruiken.