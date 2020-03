De Amerikaanse voormalige astronaut Alfred Worden is woensdag op 88-jarige leeftijd overleden. Hij geldt als een van de prominentste astronauten van het fameuze Apollo-programma van de NASA.

Als voormalig kolonel bij de Amerikaanse luchtmacht kwam Worden in 1966 bij NASA terecht. In juli 1971 nam hij als piloot deel aan Apollo 15, de vierde missie waarbij astronauten op de maan landden en het hemellichaam vervolgens verkenden.

Tijdens deze missie legde Worden beslag op het record 's werelds meest afgezonderde mens. Terwijl zijn missiegenoten het maanoppervlak verkenden, bleef piloot Worden achter in het ruimteschip. Daardoor was hij op 3.596 kilometer afstand van de dichtstbijzijnde mens.

Worden heeft tijdens de missie een reeks scherpe foto's van de aarde gemaakt. Hij keek later met ongeloof terug op zijn ruimtereis en zijn uitzicht op de aarde. "Het is onvoorstelbaar dat het ding dat je voor je ziet de bal is waar we op leven."

Na zijn carrière als astronaut bleef Worden bij NASA betrokken als wetenschapper. NASA-topman Jim Bridenstine condoleert de nabestaanden en prijst Wordens prestaties. "Hij was een astronaut die niet zal worden vergeten. Hij was een pionier en zijn werk verbreedde onze horizon."