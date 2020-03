Een fossiel van een vogelschedel dat twintig jaar geleden is gevonden in het kalksteen van de Sint Pietersberg nabij Maastricht blijkt het oudste fossiel van een moderne vogel te zijn dat tot nu toe is gevonden.

Dat ontdekten wetenschappers die hun vondst woensdag hebben gepubliceerd in het blad Nature.

De schedel van ongeveer 66,7 miljoen jaar oud behoort toe aan een voorouder van de kippen, eenden en ganzen. Het beest met het koosnaampje 'wonderchicken' kan nieuwe inzichten geven in de vroegste stadia in de evolutie van moderne vogels.

De tot nu toe nog onbekende vogel heeft de wetenschappelijke naam Asteriornis Maastrichtensis gekregen. De schedel werd vorig jaar ontdekt toen de universiteit van Cambridge een CT-scan maakte van het fossiel dat op het eerste gezicht alleen maar uit een paar botfragmenten bestond die uit een stuk kalksteen staken. "Dit is één van de best bewaarde fossiele schedels van vogels ooit", aldus onderzoeksleider Daniel Field.

De kleine vogel van 30 centimeter lengte en een gewicht van ongeveer 390 gram leefde in de tijd van de dinosaurussen langs de kust van de subtropische zee, op de plek waar nu Maastricht ligt, vlak voor een meteorietenregen een einde maakte aan het tijdperk. Het is het eerste fossiel van een moderne vogel dat is ontdekt op het noordelijk halfrond.

Een driedimensionale weergave van de gevonden schedel van de 'wonderkip' (foto: Daniel J. Field)

'Europa speelde belangrijke rol in evolutie vogels'

"Deze ontdekking levert dan ook het eerst bewijs dat Europa een belangrijke rol speelde in de vroege evolutionaire geschiedenis van moderne vogels", zegt John Jagt tegen wetenschapswebsite Scimex. Jagt is een van de onderzoekers van de 'wonderkip' en paleontoloog van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht .

"Er waren in die tijd ook visetende vogels met tanden. Die zijn in de Sint Pietersberg in Maastricht in dezelfde laag teruggevonden als waar dit schedeltje werd gevonden. De getande vogels waren een soort vliegende mini-dino's", aldus Jagt tegen omroep Limburg1. "Maar die getande viseters hebben de meteorietinslag van 66 miljoen jaar geleden niet overleefd. De tandeloze exemplaren juist wel, die konden zich daarna uitbreiden."