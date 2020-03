De Europese marsmissie Exomars 2020 moet een nieuwe naam krijgen, doordat de lancering van dit jaar is uitgesteld tot 2022. Europees ruimtevaartagentschap ESA maakte dat deze week bekend na overleg met missiepartner Roscosmos, de Russische ruimtevaartorganisatie.

ESA-topmannen besloten de missie uit te stellen om extra tests uit te kunnen voeren op de apparatuur. Ook speelt de uitbraak van het coronavirus een rol in de beslissing, omdat de benodigde experts voor de laatste fases voor de lancering niet door Europa kunnen reizen.

De reden dat het nu twee jaar langer duurt om te lanceren in plaats van bijvoorbeeld een paar maanden, is omdat de positie van Mars om de twee jaar goed genoeg is om er apparaten heen te schieten. Op andere momenten staat de rode planeet nog te ver van de aarde af en duurt een vlucht dus langer dan nodig.

Inmiddels zijn alle voorbereidingen voor de missie afgerond. De Russische lander heeft al zijn instrumenten erop zitten en de Europese rover, vernoemd naar de scheikundige Rosalind Franklin, heeft kort geleden de laatste tests goed afgerond. Parachutes nodig voor de landing zijn succesvol getest door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Toch willen ESA en Roscosmos nog extra tests doen, om volledig zeker te weten dat alles goed zal gaan. Als de landing slaagt, zal er voor het eerst een niet-Amerikaans apparaat succesvol landen op de rode planeet.

Rosalind Franklin tijdens tests in Frankrijk. (Foto: ESA)

Rover gaat zoeken naar sporen van leven op Mars

Op Mars zal de Rosalind Franklin-rover rondrijden en grondonderzoek doen op zoek naar sporen van leven op Mars. Met een speciale boor kan het voertuig tot twee meter diep in de planeet spieken.

De Rosalind Franklin behoort tot het ExoMars-programma van de ESA en Roscosmos, dat zich richt op onderzoek naar leven op de 'rode planeet'. In dit programma werden eerder de Trace Gas Orbiter en de Schiaparelli-lander gelanceerd in 2016.

De Schiaparelli-lander moest de landingstechniek testen waarmee de Rosalind Franklin op Mars moet landen. Daarnaast zou het de luchtdruk, windsnelheid, temperatuur en luchtvochtigheid op de planeet meten. Tijdens de landing maakte de computer van de lander echter een rekenfout, waardoor de landingsprocedure niet goed verliep en de Schiaparelli neerstortte op de oppervlakte van Mars.